В Актау требуется помощь трехлетнему малышу

Родители обратились за помощью к жителям Актау в надежде спасти своего сына Амирхана Сабит, у которого диагностирован вирусный энцефалит головного мозга. Стоимость лечения составляет 1 494 000 рублей, сообщает Lada.kz.
Родители малыша написали обращение в редакцию lada.kz:
Мой сын Амирхан Сабит сейчас находится в тяжёлом состоянии. Ранее он был абсолютно здоров, но заболел и оказался в таком тяжёлом положении. Еще вчера игравший и ходивший в детский сад ребёнок оказался в реанимации. Посоветовавшись с близкими, мы решили открыть сбор на лечение. Терять время нельзя, необходимо срочно начинать лечение. Сыну поставили диагноз - лейкоэнцефалит лобно-теменно-затылочно-височных долей обоих полушарий головного мозга и обеих гемисфер мозжечка (острое течение). На сегодняшний день нам необходимо отправить сына на лечение в Москву. Обращаемся к неравнодушным людям с просьбой о помощи на лечение нашего ребёнка.
Более подробно ознакомиться с медицинскими документами можно на странице в Instagram: helpp_amirkhan
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