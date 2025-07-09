В Актау требуется помощь трехлетнему малышу

Родители малыша написали обращение в редакцию lada.kz:

Мой сын Амирхан Сабит сейчас находится в тяжёлом состоянии. Ранее он был абсолютно здоров, но заболел и оказался в таком тяжёлом положении. Еще вчера игравший и ходивший в детский сад ребёнок оказался в реанимации. Посоветовавшись с близкими, мы решили открыть сбор на лечение. Терять время нельзя, необходимо срочно начинать лечение. Сыну поставили диагноз - лейкоэнцефалит лобно-теменно-затылочно-височных долей обоих полушарий головного мозга и обеих гемисфер мозжечка (острое течение). На сегодняшний день нам необходимо отправить сына на лечение в Москву. Обращаемся к неравнодушным людям с просьбой о помощи на лечение нашего ребёнка.