Силомеры атакуют: житель Актау возмутился установкой платных аппаратов на набережной

В одном из местных пабликов появилось обращение жителя Актау, в котором он выразил недовольство установкой силомера на площадке, расположенной на спуске в 7А микрорайоне. По словам мужчины, данная площадка долгие годы используется для занятий спортом, и появление аттракциона мешает проводить полноценные тренировки, передает Lada.kz.

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Жителя Актау возмутил силомер, установленный на спуске к набережной в 7А микрорайоне. Мужчина в видеообращении заявил, что данный аппарат мешает проводить тренировки на площадке, которая много лет используется для занятий спортом.

Это уже сверх наглости. Мы здесь на протяжении восьми лет занимаемся спортом. Теперь этот аппарат нам мешает. Зачем его установили прямо посередине? На набережной и так полно таких силомеров. Куда обращаться, чтобы его убрали?, — возмущённо говорит мужчина.

Многие пользователи в комментариях поддержали автора поста, отметив, что спортивные зоны на набережной — важное пространство для пропаганды здорового образа жизни.

На единственной бесплатной площадке установили платный игровой автомат для бокса. Вместо того, чтобы создавать безопасную и бесплатную среду для отдыха детей и семей, и спортсменов, власти снова ставят в приоритет коммерцию. Акимат, вам не стыдно? Вместо заботы о народе лишь выгода и нажива. Площадка — не место для бизнеса. Люди заслуживают уважения, а спортсмены пространства для здорового сообщества, - пишут пользователи социальной сети.

Пользователи соцсетей также подчеркнули, что на набережной силомеры установлены буквально через каждые два метра.

Жители надеются, что городские власти отреагируют на обращение и рассмотрят возможность переноса силомера в другое, более подходящее место.

Редакция Lada.kz направила запрос в городской акимат с целью выяснить, на законных ли основаниях был установлен данный силомер на набережной в 7А микрорайоне?

Ранее в акимате областного центра рассказали, сколько силомеров уже убрали с улиц, и планируется ли проведение подобного рода мероприятий в ближайшее время.