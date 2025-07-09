Акимат Актау: силомер на набережной установлен незаконно

С предпринимателем, осуществлявшим незаконную деятельность по установке аппарата-силомера, проведены разъяснительные и предупредительные беседы. Об этом редакции Lada.kz сообщили в городской отделе предпринимательства и сельского хозяйства.

На фотографии видно, что в шаговой доступности установлены сразу три аппарата-силомера. Фото Lada.kz

В городском акимате ответили на запрос редакции Lada.kz о том, на законных ли основаниях был установлен силомер на набережной в 7А микрорайоне.

Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства сообщил, что с предпринимателем, установившим аппарат-силомер без соответствующего разрешения, были проведены разъяснительные и предупредительные работы в связи с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Предприниматель обязан в ближайшее время самостоятельно демонтировать аппарат. В случае невыполнения этого требования акимат города Актау примет соответствующие меры в рамках Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - заключили в акимате.

Напомним, 9 июля в одном из местных пабликов появилось обращение жителя Актау, в котором он выразил недовольство установкой силомера на площадке, расположенной на спуске в 7А микрорайоне. По словам мужчины, данная площадка долгие годы используется для занятий спортом, и появление аттракциона мешает проводить полноценные тренировки.