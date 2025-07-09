В селе Атамекен ведётся строительство новой водонасосной станции

В селе Атамекен Мунайлинского района началось строительство новой водонасосной станции. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

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По данным Центра общественных коммуникаций региона, в 2024 году проектно-сметная документация получила положительное заключение экспертизы. По итогам конкурса государственных закупок подрядчиком определено ТОО «Yasira Group». В настоящее время заключён договор, и строительные работы активно проводятся. Завершить проект планируется до конца текущего года.

В настоящее время численность населения села Атамекен приближается к 43 тысячам человек. В связи с ростом потребности в питьевой воде возникла необходимость строительства новой насосной станции с дополнительным резервуаром объёмом шесть тысяч кубометров. Действующая станция была введена в эксплуатацию в 2013 году, однако за последние годы в селе наблюдается устойчивый демографический и миграционный рост, что значительно повысило нагрузку на инфраструктуру. Это и стало основанием для строительства нового объекта, — сообщили в ЦОК региона.

Отмечается, что в Мунайлинском районе работы по развитию водной инфраструктуры ведутся поэтапно. В настоящее время продолжается строительство первой очереди насосной станции с водопроводом и накопительными резервуарами до водонасосных станций. Подрядной организацией по данному проекту является ТОО «Альянс LTD».

На сегодняшний день населению Мунайлинского района ежедневно доставляется 17–18 тысяч кубометров питьевой воды с опреснительного завода «Каспий». Основная часть этого объёма по магистральному трубопроводу диаметром 400 мм поступает в четыре населённых пункта — Мангистау, Баянды, Даулет и Баскудык. Однако на этом участке трубопровода возникает перегрузка. В связи с этим строительство новых водных объектов, регулирование давления и снижение нагрузки на сети являются одними из ключевых приоритетов для обеспечения стабильного водоснабжения района,- заключили в ЦОК региона.

Напомним, в Правительстве РК заявили, что Мангистау полностью обеспечен водоснабжением.