Десять микрорайонов в Актау останутся без питьевой воды

В Актау в нескольких микрорайонах отключат питьевую воду в связи с ремонтными работами, сообщает Lada.kz со ссылкой на ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

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О прекращении подачи питьевой воды для потребителей сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях в районе 23 микрорайона 10 июля с 00:00 часов будет временно приостановлена подача питьевой воды, - говорится в сообщении коммунальной службы.

Под отключение попадут следующие районы:

Полностью — 9, 10, 11, 12, 13 микрорайоны.

Частично — верхняя часть 14 и 15 микрорайонов.

16 микрорайон — ЖК «White House», «Абырой», «Несибе», «Триумф», «Отпан Towers», дома №40 и №41, магазин «Каспий».

17 микрорайон — ЖК «Дукат», «Жанболат».

24 микрорайон — дома №№ 14, 16, 18, коттеджи, городской суд, СОБЕС, ГОВД, прокуратура, КНБ, гостиница «Арай», АЗС и столовая «Алфаро».