Десять микрорайонов в Актау останутся без питьевой воды

В Актау в нескольких микрорайонах отключат питьевую воду в связи с ремонтными работами, сообщает Lada.kz со ссылкой на ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
О прекращении подачи питьевой воды для потребителей сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях в районе 23 микрорайона 10 июля с 00:00 часов будет временно приостановлена подача питьевой воды, - говорится в сообщении коммунальной службы.
Под отключение попадут следующие районы:
Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ и восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно, - заявили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
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