В Актау приводят в порядок дороги: что уже сделано и что впереди

Общая протяжённость основных дорог в Актау составляет 209,78 км, из которых 69% (143 км) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Какие работы по ремонту и реконструкции автомобильных дорог уже произведены, рассказали в пресс-службе акимата Актау, передает Lada.kz
По данным городской администрации, в Актау поэтапно ведутся работы по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
На 2025 год запланирован ямочный ремонт на площади 12 769 м². На сегодняшний день уже выполнено асфальтирование 11 900 м². В целях повышения безопасности дорожного движения в Актау обновлено 280 дорожных знаков и дополнительно установлено 145 новых. Также выполнены работы по нанесению разметки: 17 000 квадратных метров полос окрашено дорожной краской, 7 000 квадратных метров — холодным пластиком и 1 000 квадратных метров — термопластиком, - говорится в сообщении городской администрации.
Отмечается, что в рамках работ по обновлению дорожной инфраструктуры в Актау уже выполнен ряд этапов:
С целью снижения уровня заторов на перекрёстке в 4 микрорайоне была построена дополнительная полоса для поворота направо. Также запланирован средний ремонт на трёх участках улично-дорожной сети. По одному из них подрядчик уже определён, по двум оставшимся участкам в настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Речь идёт об участках: от областной филармонии в направлении магазина «Дана», от «Зелёного рынка» до ТЦ «Байтерек» (27 микрорайон), а также от 4 микрорайона до площади им. Т. Шевченко, — сообщили в пресс-службе акимата Актау.
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