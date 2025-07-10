18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.34
607.91
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.07.2025, 09:04

В Актау приводят в порядок дороги: что уже сделано и что впереди

Общество 0 1 722 Лиана Рязанцева

Общая протяжённость основных дорог в Актау составляет 209,78 км, из которых 69% (143 км) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Какие работы по ремонту и реконструкции автомобильных дорог уже произведены, рассказали в пресс-службе акимата Актау, передает Lada.kz

Фото пресс-службы акимата Актау
Фото пресс-службы акимата Актау

По данным городской администрации, в Актау поэтапно ведутся работы по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

На 2025 год запланирован ямочный ремонт на площади 12 769 м². На сегодняшний день уже выполнено асфальтирование 11 900 м². В целях повышения безопасности дорожного движения в Актау обновлено 280 дорожных знаков и дополнительно установлено 145 новых. Также выполнены работы по нанесению разметки: 17 000 квадратных метров полос окрашено дорожной краской, 7 000 квадратных метров — холодным пластиком и 1 000 квадратных метров — термопластиком, - говорится в сообщении городской администрации.  

Отмечается, что в рамках работ по обновлению дорожной инфраструктуры в Актау уже выполнен ряд  этапов:

  • завершено строительство 1,3 км автодороги между АЗС «Нурас» и Центром обслуживания населения (ЦОН);
  • продолжается укладка тротуаров в микрорайонах Шығыс-2 и Шығыс-3;
  • начаты работы по строительству дороги между 39 и 40 микрорайонами;
  • подготовлены и прошли государственную экспертизу проектные документы по семи новым объектам.

С целью снижения уровня заторов на перекрёстке в 4 микрорайоне была построена дополнительная полоса для поворота направо. Также запланирован средний ремонт на трёх участках улично-дорожной сети. По одному из них подрядчик уже определён, по двум оставшимся участкам в настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Речь идёт об участках: от областной филармонии в направлении магазина «Дана», от «Зелёного рынка» до ТЦ «Байтерек» (27 микрорайон), а также от 4 микрорайона до площади им. Т. Шевченко,  — сообщили в пресс-службе акимата Актау.

 

3
7
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
Voditel
Voditel
Дорога в баутино вообще черепашими темпами идёт
10.07.2025, 06:37
maksimsh
maksimsh
уже год игнорируют нашу заявку на ливневку в 4м! во всем мире ливневки вдоль дороги идут, а в Актау поперек еще и гремят как старые рельсы! позорище...
10.07.2025, 04:53
fox1167
fox1167
"запланирован ямочный ремонт"------Возьмите на контроль автодорогу от светофора (в р-оне "Номад" в Приозёрном) и до светофора (в р-оне 5 Насосной) Дорога убитая в хлам и требует замены полотна! Хотя бы сделайте ямочный ремонт! Там очень высокая логистика автотранспорта
10.07.2025, 04:34
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…