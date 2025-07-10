В Актау приводят в порядок дороги: что уже сделано и что впереди

Общая протяжённость основных дорог в Актау составляет 209,78 км, из которых 69% (143 км) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Какие работы по ремонту и реконструкции автомобильных дорог уже произведены, рассказали в пресс-службе акимата Актау, передает Lada.kz

Фото пресс-службы акимата Актау

По данным городской администрации, в Актау поэтапно ведутся работы по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

На 2025 год запланирован ямочный ремонт на площади 12 769 м². На сегодняшний день уже выполнено асфальтирование 11 900 м². В целях повышения безопасности дорожного движения в Актау обновлено 280 дорожных знаков и дополнительно установлено 145 новых. Также выполнены работы по нанесению разметки: 17 000 квадратных метров полос окрашено дорожной краской, 7 000 квадратных метров — холодным пластиком и 1 000 квадратных метров — термопластиком, - говорится в сообщении городской администрации.

Отмечается, что в рамках работ по обновлению дорожной инфраструктуры в Актау уже выполнен ряд этапов:

завершено строительство 1,3 км автодороги между АЗС «Нурас» и Центром обслуживания населения (ЦОН);

продолжается укладка тротуаров в микрорайонах Шығыс-2 и Шығыс-3;

начаты работы по строительству дороги между 39 и 40 микрорайонами;

подготовлены и прошли государственную экспертизу проектные документы по семи новым объектам.