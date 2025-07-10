Сел за руль – подставил мать: женщину оштрафовали в Жанаозене

В Жанаозене несовершеннолетний подросток был задержан за рулем автомобиля посреди ночи, без прав и без сопровождения взрослых. К ответственности за проступок сына привлечена его мать, сообщает Lada.kz .

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Согласно решению специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области, 15-летний подросток, управляя автомобилем в районе 02:00 часов 2 июня текущего года, нарушил закон, он не имел водительского удостоверения.

Ответственность за проступок легла на мать несовершеннолетнего, которая не исполнила обязанности по воспитанию сына. Женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Учитывая наличие детей на иждивении и искреннее раскаяние, ей назначен штраф в размере 20 МРП, что эквивалентно 55 048 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.