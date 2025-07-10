Мангистауским врачам предлагают выплаты до 8,5 млн и жилье

По данным облздрава, в Мангистауской области наблюдается дефицит врачей. Чтобы привлечь специалистов, региональные власти обещают служебные квартиры и подъемные выплаты до 8,5 миллиона тенге. Об этом в ходе брифинга на площадке регионального Центра общественных коммуникаций сообщил руководитель управления здравоохранения области Бекболат Избасаров, передает Lada.kz .

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На брифинге, прошедшем 9 июля, подвели итоги работы управления здравоохранения за первое полугодие. По предоставленным корреспонденту Lada.kz данным, сейчас в области не хватает около 250 врачей. Больше всего требуется терапевтов, педиатров, хирургов, акушеров-гинекологов, анестезиологов и гематологов.

Для решения проблемы с прошлого года увеличили подъемные средства. Сейчас врачи, переезжающие в Мангистау, могут рассчитывать на:

3 млн тенге – за работу в городе;

5 млн тенге – за выезд в районы;

8,5 млн тенге – за работу в сельской местности.

В начале этого года такие выплаты уже получили 60 врачей. И это работает. Финансовая поддержка – главный мотивационный фактор сейчас, - отметил Избасаров.

До конца 2025 года планируется закупить 50 квартир для специалистов и распределить их между медицинскими учреждениями региона. Также рассматривается повышение размеров выплат. Глава облздрава отметил, что растущие запросы населения требуют современного оснащения амбулаторий и больниц.

Раньше человек сдавал кровь, делал рентген – и на этом все. А сейчас всё иначе: люди хотят КТ, МРТ, дуплексное УЗИ. Запросы растут, и мы стараемся максимально оснастить учреждения. Где не хватает оборудования - направляем пациентов в частные клиники по договору в рамках медстрахования, - пояснил он.

Для справки

Подъемные средства – единовременная денежная выплата, которую работодатель предоставляет новому сотруднику для компенсации расходов на переезд и обустройство на новом месте работы. Эти выплаты могут быть частью социальной поддержки молодых специалистов или предоставляться в рамках корпоративной политики компании.

Дуплексное УЗИ или ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) – метод ультразвуковой диагностики, который объединяет в себе обычное ультразвуковое исследование (УЗИ) и допплерографию. Это позволяет врачам одновременно визуализировать структуру сосудов (размер, стенки, наличие бляшек или тромбов) и оценивать кровоток в них (скорость, направление, характер).

Гематолог – это врач, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний крови и органов кроветворения (костного мозга, лимфатической системы и селезенки). В его компетенцию входит широкий спектр патологий, включая анемии, нарушения свертываемости крови, онкологические заболевания крови (лейкозы, лимфомы) и другие.