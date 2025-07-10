Что происходит с ценами на жилье в Актау

В Мангистауской области сохраняется стабильность на рынке жилья, несмотря на общее снижение сделок по стране. Подробнее – в материале Lada.kz .

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По данным Бюро национальной статистики РК, в июне 2025 года в Мангистауской области зарегистрировано 1503 сделки купли-продажи жилья. Несмотря на незначительное снижение по сравнению с маем, регион сохраняет позиции среди стабильных рынков. Основная активность фиксируется в Актау, где по-прежнему преобладают сделки с квартирами в многоквартирных домах.

В целом по Казахстану за июнь зарегистрировано 33 273 сделки, что на 2,1% меньше, чем в мае. Лидерами по количеству операций стали Алматы (6 628 сделок), Астана (6 072) и Карагандинская область (2 392). Меньше всего сделок зафиксировано в области Улытау – 282.

По типам жилья продажи квартир в многоэтажках составили 76,4% от общего количества, а количество сделок по индивидуальным домам, наоборот, выросло на 1,3%.

Тем не менее, цены на жильё продолжают расти. По сравнению с июнем прошлого года, стоимость нового жилья в Казахстане подскочила на 9,5%, перепродажа квартир – на 6,7%, аренда – на 9,4%.

Рост сделок по стране за первое полугодие составил 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Напомним, ранее Lada.kz писала, сколько стоит жилье в Актау на время отпуска.