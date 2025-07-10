Фиксировались ли случаи сибирской язвы в Мангистау? Эпидемиологи дали ответ

Об эпидемиологической ситуации по сибирской язве в Мангистауской области рассказал на брифинге в региональном центре общественных коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтар Сербаев, сообщает Lada.kz.
По словам спикера, с начала года в Мангистауской области случаев сибирской язвы не зарегистрировано.
Тем не менее, в целях профилактики заболевания департамент санитарно-эпидемиологического контроля области совместно с другими организациями разработал специальный план и проводит мониторинг ситуации.
Основные симптомы сибирской язвы – повышение температуры, поражение лимфатической системы, поражение кожных покровов. Самый эффективный способ профилактики заболевания – ежегодная вакцинация. Прививки делаются домашним животным, людям, работающим в животноводстве, а также тем, кто занимается обработкой шкур и шерсти. Также важно держать домашних животных под контролем. Их вакцинация помогает предотвратить распространение болезни. Так как основным источником заражения чаще всего являются домашние животные, необходимо уделять особое внимание контакту между человеком и животными, - отметил Мухтар Сербаев.
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