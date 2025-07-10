Фиксировались ли случаи сибирской язвы в Мангистау? Эпидемиологи дали ответ

Об эпидемиологической ситуации по сибирской язве в Мангистауской области рассказал на брифинге в региональном центре общественных коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтар Сербаев, сообщает Lada.kz .

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По словам спикера, с начала года в Мангистауской области случаев сибирской язвы не зарегистрировано.

Тем не менее, в целях профилактики заболевания департамент санитарно-эпидемиологического контроля области совместно с другими организациями разработал специальный план и проводит мониторинг ситуации.