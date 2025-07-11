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10.07.2025, 19:55

Ушел из жизни уважаемый в Мангистау педагог

Общество 0 3 125 Сергей Кораблев

Управление образования Мангистауской области выразило глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной директора Актауского технологического колледжа сервиса Кадырбека Абдуллаева, сообщает Lada.kz.

Фото управления образования Мангистауской области
Фото управления образования Мангистауской области

Как сообщили в региональном ведомстве, Кадырбек Абдуллаев посвятил всю свою жизнь благородному делу – обучению и воспитанию подрастающего поколения. Он был профессионалом, мудрым наставником и достойным гражданином, внесшим весомый вклад в развитие системы образования региона.

Региональное управление образования выразило искренние слова поддержки родным и близким покойного, его коллегам и ученикам, отметив, что светлая память о нём и его делах навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал и работал с ним.

Трудовой путь Кадырбека Абдуллаева

1991-2000 гг. – учитель физической культуры и начальной военной подготовки в общеобразовательных школах города Актау.

2000-2001 гг. – руководитель по начальной военной подготовке в Мангистауском политехническом колледже.

2001-2002 гг. – заведующий общежитием №5 Мангистауского политехнического колледжа.

2002-2014 гг. – руководитель по начальной военной подготовке в Мангистауском политехническом колледже.

2014-2016 гг. – заместитель директора Мангистауского политехнического колледжа по учебно-воспитательной работе.

2016-2018 гг. – заместитель директора Мангистауского политехнического колледжа по учебной работе.

2020-2022 гг. – исполняющий обязанности руководителя Мангистауского энергетического колледжа.

2022-2023 гг. – заместитель руководителя Актауского технологического колледжа сервиса по учебной работе.

С 15 февраля 2023 года – руководитель Актауского технологического колледжа сервиса.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Уходят старые учителя, оставляя в нас частицу себя в виде переданных знаний и опыта. Всегда буду помнить свою учительницу истории в школе номер 5 (1974-76), Елену Михайловну Пенкнович. Она вкладывала всю душу в свой предмет
11.07.2025, 09:27
Sara19k
Sara19k
Хороший был человек! Знающий своё дело хозяйственник! При нём колледж стал очень хорошим,ухоженным и организованным!!!
11.07.2025, 04:44
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