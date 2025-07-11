Ушел из жизни уважаемый в Мангистау педагог

Фото управления образования Мангистауской области

Как сообщили в региональном ведомстве, Кадырбек Абдуллаев посвятил всю свою жизнь благородному делу – обучению и воспитанию подрастающего поколения. Он был профессионалом, мудрым наставником и достойным гражданином, внесшим весомый вклад в развитие системы образования региона.

Региональное управление образования выразило искренние слова поддержки родным и близким покойного, его коллегам и ученикам, отметив, что светлая память о нём и его делах навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал и работал с ним.

Трудовой путь Кадырбека Абдуллаева

1991-2000 гг. – учитель физической культуры и начальной военной подготовки в общеобразовательных школах города Актау.

2000-2001 гг. – руководитель по начальной военной подготовке в Мангистауском политехническом колледже.

2001-2002 гг. – заведующий общежитием №5 Мангистауского политехнического колледжа.

2002-2014 гг. – руководитель по начальной военной подготовке в Мангистауском политехническом колледже.

2014-2016 гг. – заместитель директора Мангистауского политехнического колледжа по учебно-воспитательной работе.

2016-2018 гг. – заместитель директора Мангистауского политехнического колледжа по учебной работе.

2020-2022 гг. – исполняющий обязанности руководителя Мангистауского энергетического колледжа.

2022-2023 гг. – заместитель руководителя Актауского технологического колледжа сервиса по учебной работе.

С 15 февраля 2023 года – руководитель Актауского технологического колледжа сервиса.