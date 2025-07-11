Ушел из жизни уважаемый в Мангистау педагог

Управление образования Мангистауской области выразило глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной директора Актауского технологического колледжа сервиса Кадырбека Абдуллаева, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в региональном ведомстве, Кадырбек Абдуллаев посвятил всю свою жизнь благородному делу – обучению и воспитанию подрастающего поколения. Он был профессионалом, мудрым наставником и достойным гражданином, внесшим весомый вклад в развитие системы образования региона.
Региональное управление образования выразило искренние слова поддержки родным и близким покойного, его коллегам и ученикам, отметив, что светлая память о нём и его делах навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал и работал с ним.
1991-2000 гг. – учитель физической культуры и начальной военной подготовки в общеобразовательных школах города Актау.
2000-2001 гг. – руководитель по начальной военной подготовке в Мангистауском политехническом колледже.
2001-2002 гг. – заведующий общежитием №5 Мангистауского политехнического колледжа.
2002-2014 гг. – руководитель по начальной военной подготовке в Мангистауском политехническом колледже.
2014-2016 гг. – заместитель директора Мангистауского политехнического колледжа по учебно-воспитательной работе.
2016-2018 гг. – заместитель директора Мангистауского политехнического колледжа по учебной работе.
2020-2022 гг. – исполняющий обязанности руководителя Мангистауского энергетического колледжа.
2022-2023 гг. – заместитель руководителя Актауского технологического колледжа сервиса по учебной работе.
С 15 февраля 2023 года – руководитель Актауского технологического колледжа сервиса.
Комментарии2 комментарий(ев)