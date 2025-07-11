Без колец и праздника: что будет с дворцом бракосочетания в Актау

В Актау продолжается обсуждение судьбы Дворца бракосочетания, здание которого с февраля 2025 года официально передано на баланс акимата Мангистауской области. О том, что будет с объектом и планируется ли в Актау проведение торжественных церемоний, рассказал Талант Найзабеков, заместитель руководителя управления делами регионального акимата, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

По словам Таланта Найзабекова, причиной переезда отдела регистрации актов гражданского состояния (РАГС) в здание Дома дружбы стало аварийное состояние Дворца бракосочетания, в частности, протекающая крыша, отсутствие нормальных условий для работы и невозможность дальнейшей эксплуатации.

Как рассказал чиновник, в здании общей площадью около 2000 квадратных метров до недавнего времени фактически оставались только сотрудники РАГСа – всего 10 человек.

Остальные управления, ранее находившиеся там, были вынуждены покинуть помещение: зимой в нем было холодно, летом – невыносимо жарко, элементарные удобства отсутствовали. До февраля 2025 года здание числилось на балансе КДК имени Абая, однако из-за нехватки средств на ремонт его передали акимату области. Мы начали текущий ремонт, но надо понимать: в бюджете на капитальное восстановление здание не закладывалось. Средств ни у нас, ни у «Госкорпорации «Правительство для граждан» нет. Тем не менее, учитывая реорганизацию и создание новых управлений, мы планируем разместить их в этом здании после текущего ремонта. Помещений в городе не хватает, а здесь большая площадь, - сказал он.

Талант Найзабеков заверил, что и раньше в здании Дворца бракосочетания торжественные церемонии практически не проводились из-за его ветхого состояния.

На сегодняшний день РАГС расположился в здании Дома дружбы, сотрудникам выдели 5-6 кабинетов. Там проходят регистрации браков, однако вопрос проведения торжественных церемоний остается открытым. Будут рассматриваться все возможные варианты. Этот вопрос не из простых, за один день он не решится. Из-за соседства с другими организациями торжественные церемонии там не проводятся. Точная дата решения пока неизвестна, но вопрос прорабатывается, - отметил Талант Найзабеков.

По словам чиновника, в регионе рассматривается возможность создания единого центра – своего рода «суперЦОНа», который объединит в одном месте все ключевые госуслуги. Он должен быть оснащен современными удобствами, в том числе и залом для торжественных церемоний бракосочетания. Пока же соответствующий вопрос только выносится на уровень правительства, и конкретных сроков назвать никто не берется.

Решение по РАГСу пока не принято. Возможно, сотрудники вернутся во Дворец бракосочетания после ремонта, возможно, останутся в других помещениях. Пока рассматриваем все возможные варианты, - подчеркнул Талант Найзабеков.

Тем временем жители города продолжают надеяться, что в Актау вновь появится полноценный, достойный зал для бракосочетания – с торжественной атмосферой, а не только формальной регистрацией.

Напомним, в начале недели жители Актау сообщили об отмене торжественных церемоний бракосочетания в РАГСе. В мангистауском филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщили, что основной причиной отмены мероприятий является отсутствие специализированного зала для их проведения. Нужно отметить, что и вид здания вызывал состояние стыда у жителей.

На текущий момент РАГС принимает граждан по новому адресу. С 12 июня оказание услуг по регистрации актов гражданского состояния ведется в Доме дружбы (здание №9, первый этаж), расположенном в 34 микрорайоне. Ранее отдел располагался во Дворце бракосочетания в 14 микрорайоне.