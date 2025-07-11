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11.07.2025, 10:46

Без колец и праздника: что будет с дворцом бракосочетания в Актау

Общество 0 1 643 Лиана Рязанцева

В Актау продолжается обсуждение судьбы Дворца бракосочетания, здание которого с февраля 2025 года официально передано на баланс акимата Мангистауской области. О том, что будет с объектом и планируется ли в Актау проведение торжественных церемоний, рассказал Талант Найзабеков, заместитель руководителя управления делами регионального акимата, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

По словам Таланта Найзабекова, причиной переезда отдела регистрации актов гражданского состояния (РАГС) в здание Дома дружбы стало аварийное состояние Дворца бракосочетания, в частности, протекающая крыша, отсутствие нормальных условий для работы и невозможность дальнейшей эксплуатации.

Как рассказал чиновник, в здании общей площадью около 2000 квадратных метров до недавнего времени фактически оставались только сотрудники РАГСа  всего 10 человек.

Остальные управления, ранее находившиеся там, были вынуждены покинуть помещение: зимой в нем было холодно, летом – невыносимо жарко, элементарные удобства отсутствовали. До февраля 2025 года здание числилось на балансе КДК имени Абая, однако из-за нехватки средств на ремонт его передали акимату области. Мы начали текущий ремонт, но надо понимать: в бюджете на капитальное восстановление здание не закладывалось. Средств ни у нас, ни у «Госкорпорации «Правительство для граждан» нет. Тем не менее, учитывая реорганизацию и создание новых управлений, мы планируем разместить их в этом здании после текущего ремонта. Помещений в городе не хватает, а здесь большая площадь, - сказал он.

Талант Найзабеков заверил, что и раньше в здании Дворца бракосочетания торжественные церемонии практически не проводились из-за его ветхого состояния.

На сегодняшний день РАГС расположился в здании Дома дружбы, сотрудникам выдели 5-6 кабинетов. Там проходят регистрации браков, однако вопрос проведения торжественных церемоний остается открытым. Будут рассматриваться все возможные варианты. Этот вопрос не из простых, за один день он не решится. Из-за соседства с другими организациями торжественные церемонии там не проводятся. Точная дата решения пока неизвестна, но вопрос прорабатывается, - отметил Талант Найзабеков.

По словам чиновника, в регионе рассматривается возможность создания единого центра – своего рода «суперЦОНа», который объединит в одном месте все ключевые госуслуги. Он должен быть оснащен современными удобствами, в том числе и залом для торжественных церемоний бракосочетания. Пока же соответствующий вопрос только выносится на уровень правительства, и конкретных сроков назвать никто не берется.

Решение по РАГСу пока не принято. Возможно, сотрудники вернутся во Дворец бракосочетания после ремонта, возможно, останутся в других помещениях. Пока рассматриваем все возможные варианты, - подчеркнул Талант Найзабеков.

Тем временем жители города продолжают надеяться, что в Актау вновь появится полноценный, достойный зал для бракосочетания – с торжественной атмосферой, а не только формальной регистрацией.

Напомним, в начале недели жители Актау сообщили об отмене торжественных церемоний бракосочетания в РАГСе. В мангистауском филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщили, что основной причиной отмены мероприятий является отсутствие специализированного зала для их проведения. Нужно отметить, что и вид здания вызывал состояние стыда у жителей. 

На текущий момент РАГС принимает граждан по новому адресу. С 12 июня оказание услуг по регистрации актов гражданского состояния ведется в Доме дружбы (здание №9, первый этаж), расположенном в 34 микрорайоне. Ранее отдел располагался во Дворце бракосочетания в 14 микрорайоне.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
А мы хотим чтобы они занялись ремонтом ветхого жилья. Они не в состоянии свой дворец отремонтировать.
11.07.2025, 08:14
moskal7292
moskal7292
чтобы не гадать, загуглил кстати, в далеком 2005 году открылся он. ну прям да "относительно новое".... относительно чего правда не совсем понятно...
11.07.2025, 07:03
moskal7292
moskal7292
Зданию загса 10 лет?))) по вашему какой год на дворе?)) я в 10-11 году в качалку ходил которая в подвале у них, а она уже тогда была "давно не первой свежести".
11.07.2025, 06:57
Кинст
Кинст
А ведь здание то относительно новое.... Лет 10 ему, может немного больше. А уже "ветхое состояние".
11.07.2025, 06:20
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