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11.07.2025, 12:55

Блогера-путешественника на одноколёсном велосипеде тепло встретили в Мангистау

Общество 0 2 840 Наталья Вронская

Во время своего уникального кругосветного путешествия по Казахстану регион посетил блогер и путешественник из Таджикистана 28-летний Шахриёр Азизов. Жители Мангистауской области традиционно проявили гостеприимство и доброту к иностранному гостю, передает Lada.kz.

Фото: кадры из видео / Instagram: www.instagram.com/wahrier/
Фото: кадры из видео / Instagram: www.instagram.com/wahrier/

Молодой энтузиаст, известный в социальных сетях под ником wahrier, собрал более 57 тысяч подписчиков в Instagram и YouTube. Шахриёр Азизов путешествует по миру на уницикле  транспортном средстве, которое вызывает как восхищение, так и заставляет задуматься о степени сложности передвижения. В рамках первого этапа маршрута мужчина пересекает такие страны, как Турция, Грузия, Армения, Иран, Афганистан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. В будущем он планирует добраться до Австралии, США и Европы, замкнув круг в Стамбуле.

Во время проезда по Мангистауской области жители региона не остались равнодушными к Шахриёру Азизову. Так, на одном из распространившихся видео к блогеру подходит группа мужчин, которая передает ему воду и еду.

«Брат, ты вовремя!», - сказал путешественник встречающим его с гостинцами мангистаусцам, попутно признавшись в том, что он голоден.

«Жол болсын» (Счастливого пути – прим. авт.), - пожелали блогеру местные жители.

Большинство его видео публикуется на YouTube, однако самые живые моменты – в коротких роликах в Instagram. Он регулярно делится историями из пути, вдохновляя тысячи подписчиков по всему миру на новые свершения.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Жол болсын
11.07.2025, 09:36
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