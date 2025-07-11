Блогера-путешественника на одноколёсном велосипеде тепло встретили в Мангистау

Во время своего уникального кругосветного путешествия по Казахстану регион посетил блогер и путешественник из Таджикистана 28-летний Шахриёр Азизов. Жители Мангистауской области традиционно проявили гостеприимство и доброту к иностранному гостю, передает Lada.kz .

Фото: кадры из видео / Instagram: www.instagram.com/wahrier/

Молодой энтузиаст, известный в социальных сетях под ником wahrier, собрал более 57 тысяч подписчиков в Instagram и YouTube. Шахриёр Азизов путешествует по миру на уницикле – транспортном средстве, которое вызывает как восхищение, так и заставляет задуматься о степени сложности передвижения. В рамках первого этапа маршрута мужчина пересекает такие страны, как Турция, Грузия, Армения, Иран, Афганистан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. В будущем он планирует добраться до Австралии, США и Европы, замкнув круг в Стамбуле.

Во время проезда по Мангистауской области жители региона не остались равнодушными к Шахриёру Азизову. Так, на одном из распространившихся видео к блогеру подходит группа мужчин, которая передает ему воду и еду.

«Брат, ты вовремя!», - сказал путешественник встречающим его с гостинцами мангистаусцам, попутно признавшись в том, что он голоден. «Жол болсын» (Счастливого пути – прим. авт.) , - пожелали блогеру местные жители.

Большинство его видео публикуется на YouTube, однако самые живые моменты – в коротких роликах в Instagram. Он регулярно делится историями из пути, вдохновляя тысячи подписчиков по всему миру на новые свершения.