В Актау в субботу пройдёт акция помощи животным «Газель добра»

В эту субботу, 12 июля, в областном центре пройдёт акция «Газель добра» – волонтёры организуют сбор помощи для бездомных животных, передает Lada.kz со ссылкой на группу зоозащитников «Пушистое счастье Актау».

Фото с сайта pixabay.com

Каждый желающий может внести свой вклад и принести всё необходимое для обитателей приюта. Волонтёры будут ждать на парковке в 11 микрорайоне у площади Ынтымак с 13:00 до 15:00 часов.

Что принимается в дар:

крупа, мясная обрезь, сухой корм и паучи;

простыни, пледы, корпе – в том числе б/у, они необходимы для подготовки к зиме;

медикаменты: цефтриаксон, витамины B12, креолин, капли от блох, хлоргексидин, новокаин, спреи «Чемми», «Вольфазол»;

поводки, ошейники;

старые миски, кастрюли;

моющие средства, в том числе белизна;

хозяйственный инвентарь: тяпки, грабли, совки, веники.

Акция проходит при поддержке неравнодушных жителей города, которые регулярно помогают хвостатым подопечным приюта.

Контакт для связи и уточнений: +7 (708) 829-08-37 (Татьяна).