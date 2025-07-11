В Актау в субботу пройдёт акция помощи животным «Газель добра»

В эту субботу, 12 июля, в областном центре пройдёт акция «Газель добра» – волонтёры организуют сбор помощи для бездомных животных, передает Lada.kz со ссылкой на группу зоозащитников «Пушистое счастье Актау».
Каждый желающий может внести свой вклад и принести всё необходимое для обитателей приюта. Волонтёры будут ждать на парковке в 11 микрорайоне у площади Ынтымак с 13:00 до 15:00 часов.
Что принимается в дар:
Акция проходит при поддержке неравнодушных жителей города, которые регулярно помогают хвостатым подопечным приюта.
Контакт для связи и уточнений: +7 (708) 829-08-37 (Татьяна).
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