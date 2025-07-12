Сезон грязи: «Голубая лагуна» в Мангистау теряет туристическую привлекательность

Кадр видео

На кадрах видно, что побережье буквально утопает в мусоре. Несмотря на установленные контейнеры для отходов, они переполнены и, по всей видимости, давно не вывозились. Отдыхающие оставляют мусор прямо на месте.

В комментариях под видео горожане призывают начинать с себя и не оставлять мусор после отдыха.

Если мы говорим о развитии туризма, то важно поддерживать и акимат, и управление туризма. Сейчас разгар сезона, и нужно не просто ставить предупреждающие таблички, а устанавливать большие контейнеры и регулярно, хотя бы раз в неделю, вывозить мусор. Культуре чистоты можно научить людей, — отметил один из пользователей.

Другой пользователь предложил передать территорию в управление ответственному предпринимателю, который сможет развивать туризм и сделать вход платным.

Иначе здесь всё превратится в зловонное болото, как и многие другие популярные места отдыха. Те, кто не ценит природу, не будут сюда приходить и засорять всё вокруг. Настоящая любовь к природе начинается с уважения к ней, — добавил он.

Напомним, жители Актау устали ждать помощи властей и самостоятельно спасают пляж «Голубая лагуна». Представитель местной турфирмы Алимжан Меретжанов отметил что, несмотря на рост туристического потока, власти не предпринимают никаких мер для решения экологической проблемы.

В результате космического мониторинга в 2025 году в регионе выявлена 61 несанкционированная свалка.