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12.07.2025, 13:15

Прохлада за стеклом: остановка с кондиционером в Актау закрыта в самый зной

Общество 0 3 835 Лиана Рязанцева

Жители Актау возмущены тем, что им приходится ждать автобус на улице под палящим солнцем при 40-градусной жаре, вместо того чтобы находиться в прохладном помещении с кондиционером, передает Lada.kz

Фото из архива
Фото из архива

В редакцию Lada.kz обратились жители 27 микрорайона. По их словам, уже неделю обустроенная остановка с кондиционером остаётся закрытой. В результате людям приходится ждать автобус на улице под палящим солнцем при 40-градусной жаре. Горожане недоумевают, почему остановка, предназначенная для комфорта, не выполняет своей функции.

 

Зачем тогда вообще строить такие остановки, если их всё равно не открывают? Кто должен контролировать их работу и обеспечивать доступ для пассажиров в такую жару? — возмущаются жители.

Горожане просят акимат разобраться в ситуации и обеспечить нормальное функционирование остановочных павильонов с кондиционерами, особенно в разгар летнего сезона.

Согласно данным синоптиков Gismeteo, сегодня в Актау установилась ясная погода, температура воздуха достигает +37 градусов. В таких условиях закрытые павильоны с кондиционерами могли бы значительно облегчить ожидание общественного транспорта.

Редакция направила официальный запрос в городской акимат с просьбой разъяснить, по какой причине остановка с кондиционером в 27 микрорайоне остается закрытой в жаркую погоду.

Ранее, жители пожаловались на неудобную остановку в 28 микрорайоне.

 

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Остановка 12-17 тоже постоянно закрыта! Воздействуйте на хозяина павильона!
13.07.2025, 05:26
Ingul
Ingul
Ну это по-нашему, ничего удивительного нет. Туристический город однако. Правда только для экстремалов.
12.07.2025, 11:08
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