Прохлада за стеклом: остановка с кондиционером в Актау закрыта в самый зной

Жители Актау возмущены тем, что им приходится ждать автобус на улице под палящим солнцем при 40-градусной жаре, вместо того чтобы находиться в прохладном помещении с кондиционером, передает Lada.kz .

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В редакцию Lada.kz обратились жители 27 микрорайона. По их словам, уже неделю обустроенная остановка с кондиционером остаётся закрытой. В результате людям приходится ждать автобус на улице под палящим солнцем при 40-градусной жаре. Горожане недоумевают, почему остановка, предназначенная для комфорта, не выполняет своей функции.

Зачем тогда вообще строить такие остановки, если их всё равно не открывают? Кто должен контролировать их работу и обеспечивать доступ для пассажиров в такую жару? — возмущаются жители.

Горожане просят акимат разобраться в ситуации и обеспечить нормальное функционирование остановочных павильонов с кондиционерами, особенно в разгар летнего сезона.

Согласно данным синоптиков Gismeteo, сегодня в Актау установилась ясная погода, температура воздуха достигает +37 градусов. В таких условиях закрытые павильоны с кондиционерами могли бы значительно облегчить ожидание общественного транспорта.

Редакция направила официальный запрос в городской акимат с просьбой разъяснить, по какой причине остановка с кондиционером в 27 микрорайоне остается закрытой в жаркую погоду.

Ранее, жители пожаловались на неудобную остановку в 28 микрорайоне.