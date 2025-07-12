Процесс опреснения морской воды начался на заводе Кендирли

На заводе Кендирли в Жанаозене начался процесс опреснения морской воды, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу национальной компании «КазМунайГаз», передает Lada.kz .

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Во время рабочей поездки в Мангистаускую область председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов посетил опреснительный завод морской воды «Кендирли» проектной мощностью 50 тысяч кубометров воды в сутки.

По данным пресс-службы КМГ, на заводе ведутся пуско-наладочные работы. 9 июля запущен весь цикл технологического оборудования, в ходе которого будет произведена проверка и промывка производственной линии по опреснению морской воды. Данный процесс занимает 72 часа.

При успешном прохождении испытаний завод переходит в рабочий режим. Необходимо отметить, что очистка и опреснение морской воды проходит сложный процесс. В частности, «живительная влага» через водозабор, расположенный в море на расстоянии 730 метров от завода, поступает в колодец глубиной 12 метров. Далее с помощью насосов морская вода подается по трубопроводу на предприятие. В цехе опреснения проводится ряд процедур, направленных на снижение мутности и удаление различных частиц. Затем она подается на автоматические самоочищающиеся фильтры. После этого вода проходит процесс ультрафильтрации, которая позволяет гарантированно снизить содержание органических веществ до 70–75% и полностью удалить из воды (100%) все примеси, включая бактерии, одноклеточные водоросли, - говорится в сообщении пресс-службы.

Технология обратного осмоса позволяет на 99,5% опреснять воду от минеральных примесей. Процесс реминерализации необходим для доведения опреснённой воды до высокого качества. После хлорирования она поступает в резервуары питьевой воды.

Напомним, новый завод будет способен перерабатывать до 50 тысяч кубометров морской воды в сутки, что позволит обеспечить Жанаозен стабильным доступом к питьевой воде и снизить нагрузку на водовод «Астрахань – Мангышлак». Объект оснащается современными системами водоочистки и автоматизации от ведущих мировых производителей.