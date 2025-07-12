В Актау родные ищут пропавшего пожилого мужчину с собакой

В Актау пропал 80-летний Валерий Каракозов. По словам его родственников, мужчина вышел из дома сегодня, 12 июля, и до сих пор не вернулся,передает Lada.kz .

Фото предоставили родные Валерия Каракозова

Родные пропавшего Валерия Каракозова просят жителей Актау помочь в поисках пожилого мужчины.

По их словам, 80-летний Валерий Каракозов вышел из дома сегодня, 12 июля, в 7:30 утра, чтобы погулять с собакой породы пекинес в 12 микрорайоне, и до сих пор не вернулся.

Он был одет в сетчатую жилетку и тёмно-синие спортивные штаны. Мы уже обошли все дворы, но продолжаем поиски. Очень просим жителей Актау: если кто-то его видел — позвоните по номеру 8 702 636 99 14, — обратились родные.

Они также сообщили, что обратились в полицию. Там пояснили, что к активным поискам приступят ближе к вечеру, если мужчина не вернётся домой.