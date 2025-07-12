В селе Курык сносят незаконные постройки и самовольно установленные заборы

Сегодня, 12 июля, в Instagram-аккаунте акимата Каракиянского района появилась информация о том, что в селе Курык ведутся работы по сносу и уборке незаконных построек и ограждённых дворов, пристроенных к многоквартирным жилым домам, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата района

По данным акимата Каракиянского района, в селе Курык проводятся работы по сносу и незаконных построек. Эти меры направлены на повышение благоустройства и безопасности населенного пункта.

Полностью демонтированы пристройки к нескольким многоэтажным домам, расположенным в 1-м микрорайоне села Курык, и очищена прилегающая территория. Работы по сносу и благоустройству продолжаются не только в Курыкe, но и в населённом пункте «станция Каракия». Здесь также сносят самовольно возведённые строения внутри села и проводится санитарная очистка, - говорится в сообщении акимата.

Уточняется, что эти работы проводятся в рамках совместных действий местных властей и соответствующих государственных учреждений.