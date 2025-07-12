Жители Актау повторили знаменитый индонезийский тренд

Вирусный тренд, набравший популярность в социальных сетях по всему миру, добрался и до Актау. Речь идёт о ролике из Индонезии, в котором мальчик танцует на носу лодки в такт музыке, сопровождая выступление гребной команды. Видео быстро стало вирусным и вдохновило пользователей во многих странах. Не осталась в стороне и молодёжь Актау, местные жители решили повторить танец, катаясь на сапборде. Об этом сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Жители Актау решили не отставать от мировой моды и сняли свою версию. На видео видно, как молодые люди танцует на сапборде.

Этот же тренд подхватили и работники железной дороги: сидя на рельсах, они с юмором воссоздали атмосферу лодки, имитируя танец и движения в стиле вирусного видео.

Для справки: Во время традиционных соревнований по гребле Pacu Jalur в Индонезии на носу лодок стоят мальчики, которые ритмично двигаются. Их задача поддерживать боевой дух команды и приносить ей удачу. Гонки много веков оставались локальным событием, но в начале этого лета о них узнали миллионы человек из разных стран. Благодаря видео, опубликованному под песню «Young Black & Rich» рэпера Melly Mike, движения одного из юных индонезийцев теперь разучивают во всем мире.