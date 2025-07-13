Работа в Мангистау: анализ спроса и предложений на рынке труда

О том, какие профессии пользуются спросом и совпадают ли зарплатные предложения с ожиданиями соискателей, рассказали в управлении занятости и социальных программ, передаёт Lada.kz. передает Lada.kz .

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В управлении занятости и социальных программ рассказали, на какие вакансии работодатели оставляют заявки и насколько они соответствуют квалификации соискателей.

По данным карьерных центров, на сегодняшний день в Мангистауской области наибольшим спросом на рынке труда пользуются следующие профессии:

учителя общеобразовательных школ;

SMM-менеджеры;

педагоги-профориентаторы;

бухгалтеры;

водители;

воспитатели дошкольных учреждений;

швеи;

охранники;

программисты 1С;

юристы.

Средний уровень заработной платы по указанным вакансиям составляет от 150 до 280 тысяч тенге в месяц.

В карьерные центры обращаются граждане самых разных профессий. Чаще всего — разнорабочие, медицинские сёстры, водители, учителя, санитарки, бухгалтеры и юристы. При этом большинство соискателей указывают ожидаемый уровень заработной платы в пределах от 250 до 400 тысяч тенге.

В Мангистауской области официально зарегистрированы в качестве безработных 11 350 граждан. В то же время трудоустроены 3 900 человек.

Безработные имеют право на получение социальной выплаты по потере дохода, которая осуществляется за счёт средств Государственного фонда социального страхования. Размер выплаты может составлять до 45% от утраченного дохода и определяется на основе стажа участия в системе обязательного социального страхования, а также уровня дохода за последние 24 месяца. В соответствии с действующим законодательством, пособие выплачивается в течение от одного до шести месяцев, — сообщили в управлении.

О несоответствии между зарплатными ожиданиями соискателей и предложениями работодателей свидетельствуют и данные сайта HeadHunter.

Так, за последний месяц на hh.kz в Актау размещено 644 предложения о работе.

Больше всего вакансий в сфере розничной торговли (173): менеджеры по продажам, торговые представители, консультанты. В строительной сфере 70 вакансий (от главного энергетика до кассира), в фармацевтике — 45.

Чаще всего работодатели требуют наличие опыта работы сроком от 1 до 3 лет. Зарплатные предложения варьируются от 150 тысяч до 2 миллионов тенге.

Так, ресепшионисту готовы платить 200 тысяч тенге, продавцу-консультанту 150 тысяч, разнорабочему без опыта предлагают 130 тысяч тенге «на руки».

На 644 вакансии приходится 13 290 резюме. Зарплатные ожидания соискателей от 300 тысяч тенге.

Например:

специалист по АПС, ОС, АГПТ, СКУД и видеонаблюдению с 23-летним опытом работы ожидает зарплату от 400 тысяч тенге;

супервайзер в торговле — от 800 тысяч;

переводчик китайского языка — от 700 тысяч;

программист, IT-специалист — от 300 тысяч;

инженер-строитель с 7-летним опытом — от 1,5 млн тенге;

инженер по охране труда и технике безопасности — от 500 тысяч тенге.

Соотношение количества вакансий и резюме свидетельствует о высокой нагрузке на рынок труда. Это связано с активным демографическим ростом за счёт высокой рождаемости и внутренней миграции.

В регионе наблюдается большое количество молодёжи — выпускников колледжей и вузов, однако не все могут найти работу по специальности. В то же время работодатели отмечают нехватку специалистов в узких сферах, тогда как многие соискатели не обладают необходимой квалификацией или опытом.