Родные пропавшего Валерия Каракозова продолжают поиски и обращаются к жителям Актау за помощью

В Актау продолжаются поиски 80-летнего Валерия Каракозова, который утром 12 июля вышел из дома выгулять собаку и не вернулся. Родственники обращаются к жителям с просьбой о помощи, передаёт Lada.kz .

Фото предоставили родные Валерия Каракозова

Родные ведут поиски со вчерашнего дня. К сожалению, пока безрезультатно. Родственники обращаются к жителям с просьбой о помощи.

«Мы продолжаем поиски нашего дедушки. Пока полиция не очень горит желанием нам помогать. Поэтому обращаемся к жителям — нам очень нужна помощь в поисках, особенно люди на машине, чтобы объезжать локации. Если кто-то готов присоединиться, если кто-то его видел — просим обращаться по телефону: 8 702 636 99 14», — обратились родные.

Пропавший Валерий Каракозов был одет в сетчатую жилетку и тёмно-синие спортивные штаны. С собой у него была собака породы пекинес.