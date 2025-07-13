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13.07.2025, 10:34

Родные пропавшего Валерия Каракозова продолжают поиски и обращаются к жителям Актау за помощью

Общество 0 1 565 Ольга Максимова

  В Актау продолжаются поиски 80-летнего Валерия Каракозова, который утром 12 июля вышел из дома выгулять собаку и не вернулся. Родственники обращаются к жителям с просьбой о помощи, передаёт Lada.kz.

Фото предоставили родные Валерия Каракозова
Фото предоставили родные Валерия Каракозова

Родные ведут поиски со вчерашнего дня. К сожалению, пока безрезультатно. Родственники обращаются к жителям с просьбой о помощи.

«Мы продолжаем поиски нашего дедушки. Пока полиция не очень горит желанием нам помогать. Поэтому обращаемся к жителям — нам очень нужна помощь в поисках, особенно люди на машине, чтобы объезжать локации. Если кто-то готов присоединиться, если кто-то его видел — просим обращаться по телефону: 8 702 636 99 14», — обратились родные.

Пропавший Валерий Каракозов был одет в сетчатую жилетку и тёмно-синие спортивные штаны. С собой у него была собака породы пекинес.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Я прошу жителей Актау помочь в поисках Валеры. Обращаюсь к нашим актауским дорожникам, многие помнят Валеру Каракозова , водителя МКДСМ, помогите в поисках
13.07.2025, 12:52
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