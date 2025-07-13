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13.07.2025, 13:37

Сотрудники депо в Бейнеу требуют от правительства решить застарелые проблемы

Общество 0 840 Ольга Максимова

  Железнодорожники 12 июля записали видеообращение к руководству и премьер-министру с просьбой обратить внимание на насущные проблемы их цеха, мешающие работе, передаёт lada.kz.

Работники депо в Бейнеу. Скриншот из видео
Работники депо в Бейнеу. Скриншот из видео

Речь идёт о соблюдении необходимых бытовых условий для работы и отдыха ремонтников. Обращение работники локомотивной бригады ТД-2 Бейнеуского депо адресовали премьер-министру Олжасу Бектенову и председателю правления КТЖ Талгату Алдабергенову.

Как сообщили сотрудники депо, в последнее время они испытывают проблемы с развозкой:

«Нас не устраивает работа водителей, обеспечивающих подвоз и развоз локомотивной бригады. Это подрядчики, нанятые по тендеру, и качество их работы крайне низкое. Работают всего 1–2 часа в день, а в последнее время вовсе перестали приезжать. Мы вынуждены добираться самостоятельно».

Также работникам до сих пор не выдали служебную летнюю форму из хлопчатобумажных материалов.

«Требуем, чтобы швейная фабрика „Жанарыс“ предоставила форму в соответствии с нашими размерами, как было заявлено».

Обратившиеся отметили, что зона отдыха находится в удручающем состоянии: стены трескаются, постельное бельё ветхое, не работают кондиционеры. Отсутствие элементарных бытовых условий делает отдых невозможным, что сказывается на состоянии бригад на рабочем месте.

По их словам, об этих проблемах уведомлено руководство, но они не решаются уже больше года.

«Если в ближайшее время данные проблемы не будут решены, мы вынуждены будем приостановить работу. Просим принять меры», — подытожили обращение сотрудники депо.

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