Запретный "урожай": во дворе жителя Мунайлинского района обнаружили запрещенные растения

Один из домовладельцев Мунайлинского района выращивал в огороде и хранил дома мариухану, передает Lada.kz.
Мини-плантацию растения, содержащего наркотическое вещество, обнаружили во дворе 60-летнего мужчины. Урожай он хранил в доме. Прибывшие сотрудники полиции пропололи его огород, а на хозяина завели дело.
«Подозреваемый задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества)», - сообщили в районном отделении полиции.
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