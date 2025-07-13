Запретный "урожай": во дворе жителя Мунайлинского района обнаружили запрещенные растения

Один из домовладельцев Мунайлинского района выращивал в огороде и хранил дома мариухану, передает Lada.kz .

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Мини-плантацию растения, содержащего наркотическое вещество, обнаружили во дворе 60-летнего мужчины. Урожай он хранил в доме. Прибывшие сотрудники полиции пропололи его огород, а на хозяина завели дело.