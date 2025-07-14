«Патриот с пелёнок»: двухлетний малыш из Актау растрогал казахстанцев

Видео с двухлетним патриотом Нурали Болатом из Актау вызвало умиление у казахстанцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на ZTB News.
На кадрах видно, как малыш стоит прямо в автомобиле перед задним сиденьем, приложив руку к сердцу, и слушает гимн Казахстана, несмотря на то, что едва держится на ногах из-за сна.
По словам его мамы, каждое утро они с дедом везут мальчика в садик, и обычно он спит в дороге. Но в этот раз, услышав гимн, малыш тут же встал, не открывая глаз, и стойко дослушал до конца.
Пользователи в комментариях называют Нурали настоящим патриотом с пелёнок.
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