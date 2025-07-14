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14.07.2025, 15:57

Пока не превратили в притон: заброшенные здания в центре микрорайона беспокоят жителей Актау

Общество 0 2 010 Сергей Кораблев

Два заброшенных здания за домом №20 в 14 микрорайоне вызывают обеспокоенность у местных жителей. По словам горожан, строения с выбитыми окнами и разваливающимся фасадом могут превратиться в настоящий притон для людей, ведущих маргинальный образ жизни, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Оба здания - с выбитыми стеклами, облупленной краской и ржавыми решетками на окнах. Внутри  сорванный потолок, мусор, провода, битое стекло.

Кто владеет этой территорией? Планируется ли что-то делать? Эти постройки скоро станут логовом для бездомных, животных и местом антисанитарии, - спрашивают жители.

В Актауском городском акимате сообщили, что специалистами была проведена проверка. Установлен собственник зданий, который, по его словам, в будущем планирует восстановить объекты и сохранить их функциональное назначение, но уже с использованием современных архитектурных решений.

Однако, как уточнили в отделе архитектуры и градостроительства, на данный момент для этих объектов не выдавались никакие документы, разрешающие реконструкцию, капитальный ремонт или другие проектные работы.

Любые изменения в архитектурном облике объектов возможны только при наличии согласованной проектной документации, - пояснили чиновники.

На сегодняшний день, как убедился корреспондент Lada.kz, оба здания огорожены забором из профлиста. Однако, по мнению жителей, это временная мера, которая не решает проблему.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Кох,вор,поэтому и комменты закрыты...
14.07.2025, 13:41
maksimsh
maksimsh
у нас 4-5 рядом с домом такая заброшенка. В ветреный день шатается и обваливается кровля- очень страшно, но не это главное...местные детишки выбили все окна и лазят туда по осколкам играть внутри. Разговорчик даже краем уха подслушали, как младшеклассники называют это место "базой" парней постарше.
14.07.2025, 11:36
fox1167
fox1167
Торговый центр там нужен и строительный магазин (как было раньше) А то на весь микрорайон только один ТЦ "Астана" который припеваючи без конкуренции рубит бабло!
14.07.2025, 11:10
fox1167
fox1167
Торговый центр там нужен и строительный магазин (как было раньше) А то на весь микрорайон только один ТЦ "Астана" который припеваючи без конкуренции рубит бабло!
14.07.2025, 11:10
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