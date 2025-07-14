Пока не превратили в притон: заброшенные здания в центре микрорайона беспокоят жителей Актау

Два заброшенных здания за домом №20 в 14 микрорайоне вызывают обеспокоенность у местных жителей. По словам горожан, строения с выбитыми окнами и разваливающимся фасадом могут превратиться в настоящий притон для людей, ведущих маргинальный образ жизни, сообщает Lada.kz .

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Оба здания - с выбитыми стеклами, облупленной краской и ржавыми решетками на окнах. Внутри – сорванный потолок, мусор, провода, битое стекло.

Кто владеет этой территорией? Планируется ли что-то делать? Эти постройки скоро станут логовом для бездомных, животных и местом антисанитарии, - спрашивают жители.

В Актауском городском акимате сообщили, что специалистами была проведена проверка. Установлен собственник зданий, который, по его словам, в будущем планирует восстановить объекты и сохранить их функциональное назначение, но уже с использованием современных архитектурных решений.

Однако, как уточнили в отделе архитектуры и градостроительства, на данный момент для этих объектов не выдавались никакие документы, разрешающие реконструкцию, капитальный ремонт или другие проектные работы.

Любые изменения в архитектурном облике объектов возможны только при наличии согласованной проектной документации, - пояснили чиновники.

На сегодняшний день, как убедился корреспондент Lada.kz, оба здания огорожены забором из профлиста. Однако, по мнению жителей, это временная мера, которая не решает проблему.