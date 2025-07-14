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14.07.2025, 18:15

Намерены ли в Актау увеличить количество автобусов до баз отдыха

Общество 0 1 073 Алия Шарипова

В редакцию Lada.kz поступают обращения о переполненных автобусах, двигающихся до баз отдыха. Сложившиеся обстоятельства, по словам людей, превращают поездку на море в настоящее испытание. В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог прокомментировали ситуацию.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Жительница областного центра Алима Каримова рассказала, что в целях экономии решила воспользоваться общественным транспортом вместо привычного такси для поездки на базу отдыха «Аквамарин». Проехав одну остановку, женщина пожалела о своем решении.

Пока автобус №6 двигался по городским остановкам, никто из него не выходил, люди только заходили. В результате, произошла настоящая давка. Автобус был настолько переполнен, что яблоку буквально негде было упасть. Многие пассажиры грубо толкались, наступали на ноги. Толпа начала «рассасываться» только после того, как мы добрались до баз отдыха, и то не сразу. Но за это время я испытала бурю самых разных эмоций, уже добравшись до базы отдыха «Аквамарин» была выжата как лимон и с попорченным настроением. Понятно, что поездка дешевая, но все же решила, что больше таким способом не поеду. Было бы здорово, если бы акимат добавил еще автобусы на маршрут, чтобы людям было комфортнее совершать поездки на базы отдыха, - поделилась Алима Каримова.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Там сообщили, что до баз отдыха на постоянной основе курсируют четыре автобуса под номером 6.

Увеличивать количество единиц транспорта на маршруте не планируется, - коротко сообщили в отделе.

Напомним, о том, что автобусы под номером 6 запустили до конечной базы отдыха «Алау», стало известно в начале июня текущего года.

Поездки совершаются ежедневно с 07:00 до 20:00 часов. Интервал между ними составляет примерно 50 минут.

Стоимость тарифа для пассажиров, кто оплачивает проезд через QR-код, банковскую карту или транспортную карту «O-city» – 70 тенге для взрослых и 35 тенге для детей. При оплате наличными – 100 тенге для взрослых и 50 тенге для детей.

Отследить движение автобусов можно посредством мобильного приложения Infobus.

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