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15.07.2025, 16:25

Пассажиры вынужденно ехали в раскаленном до 40 градусов поезде Мангистау-Актобе

Общество 0 1 586 Сергей Кораблев

Один из пассажиров зафиксировал на видео температуру воздуха в вагоне поезда Мангистау-Актобе, которая на момент съемки составила +40°C. В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Автор видео объясняет, что люди вынуждены ехать в сорокоградусной жаре на поезде Мангистау-Актобе из-за отсутствия другого выбора.

По словам мужчины, о происходящем сообщили проводнику, однако он не смог повлиять на ситуацию.

В комментариях под видео пользователи отмечают, что путешествия в подобных условиях  не единичный случай: поезда этого направления регулярно курсируют без кондиционирования воздуха, несмотря на зной.

В пресс-службе КТЖ пояснили, что проблемный вагон не относится к их парку, он принадлежит частному перевозчику «Otpan Logistic», деятельность которого курирует министерство транспорта РК.

Корреспондент Lada.kz связался с представителями «Otpan Logistic», которые пообещали предоставить комментарий позже.

Напомним, в мае текущего года АО «Пассажирские перевозки» сообщило о запуске новой функции в системе онлайн-продажи билетов: при бронировании мест в поездах с трехъярусной компоновкой пассажиры будут заранее предупреждены о наличии третьей полки.

Также в компании отмечали, что поезда в Мангистауской области будут оснащены видеокамерами до конца 2025 года.

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