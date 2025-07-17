В Бейнеу разогнали стихийных торговцев

В Бейнеу попытка разогнать стихийных торговцев вылилась в потасовку. В акимате сообщили, что инцидент произошел рядом с центральным стадионом, передает Lada.kz .

Акимат в селе Бейнеу. Фото: 2Gis

Кадры противостояния сотрудников полиции и местных торговок сняли очевидцы. На кадрах сотрудники полиции пытаются свернуть несанкционированную торговлю игрушками рядом со стадионом Али Балта. Продавцы яростно сопротивляются, дело доходит до потасовки.

Как сообщили в акимате Бейнеуского района, на продавцов неоднократно поступали жалобы от местных жителей.

«Люди говорят, что эти продавцы не дают спокойно отдыхать. Это место отдыха, а не торговли. Сюда приходят с детьми, а торговцы навязывают товар. Дети плачут «купи, купи», и родители вынуждены покупать. Поэтому жители пишут заявления, чтобы торговлю прекратили. Продавцов неоднократно предупреждали о необходимости свернуть деятельность в этом месте, но они игнорировали. Поэтому пришлось прибегнуть к помощи сотрудников полиции», - пояснили в акимате Бейнеуского района.

Напомним, аналогичная ситуация уже много лет в парке Акбота. Место отдыха превратилось в стихийный рынок, однако городские власти ничего не предпринимают, чтобы привести парк в порядок.