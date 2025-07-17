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17.07.2025, 12:18

В Бейнеу разогнали стихийных торговцев

Общество 0 2 160 Ольга Максимова

В Бейнеу попытка разогнать стихийных торговцев вылилась в потасовку. В акимате сообщили, что инцидент произошел рядом с центральным стадионом, передает Lada.kz.

Акимат в селе Бейнеу. Фото: 2Gis
Акимат в селе Бейнеу. Фото: 2Gis

Кадры противостояния сотрудников полиции и местных торговок сняли очевидцы. На кадрах сотрудники полиции пытаются свернуть несанкционированную торговлю игрушками рядом со стадионом Али Балта. Продавцы яростно сопротивляются, дело доходит до потасовки.

Как сообщили в акимате Бейнеуского района, на продавцов неоднократно поступали жалобы от местных жителей.

«Люди говорят, что эти продавцы не дают спокойно отдыхать. Это место отдыха, а не торговли. Сюда приходят с детьми, а торговцы навязывают товар. Дети плачут «купи, купи», и родители вынуждены покупать. Поэтому жители пишут заявления, чтобы торговлю прекратили. Продавцов неоднократно предупреждали о необходимости свернуть деятельность в этом месте, но они игнорировали. Поэтому пришлось прибегнуть к помощи сотрудников полиции», - пояснили в акимате Бейнеуского района.

Напомним, аналогичная ситуация уже много лет в парке Акбота. Место отдыха превратилось в стихийный рынок, однако городские власти ничего не предпринимают, чтобы привести парк в порядок.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
А, на 9 мая почти на всей протяженности аллеи, ведущей к Вечному огню что творилось. Даже духи кто-то вынес продавать. А пацаны, носили по 2-3 цветочка продавали, которые тут-же взяли с Вечного огня кем-то принесенными и они их по кругу гоняли. А, мыльные пузыри пачками продавали и запускали и дети и сами продавцы, что дышать невозможно было. Гавкающие заводные собачки - это вообще ужас какой-то. Люди перепутали праздники. Это не день защиты детей и не 1 мая. Кто-то даже вынес мёд продать. Правильно, что разогнали. И у нас в Актау тоже наведите порядок в Акботе, у Мемориалов на 9 мая, на скальной тропе и т.д.
17.07.2025, 07:59
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