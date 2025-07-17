Планов громадьё: наладить сообщение из Баку в Актау на теплоходе типа «Метеор» предлагает эксперт из Азербайджана

Эксперт из Азербайджана в области транспорта и логистики Рауф Агамирзаев предложил запустить скоростное пассажирское сообщение с помощью теплоходов между Актау и Баку, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Теплоход "Метеор". Фото с сайта sk-akbars.ru

Как альтернативу воздушному сообщению предлагается использовать теплоход типа «Метеор».

Скоростные теплоходы типа «Метеор» работают на подводных крыльях и способны развивать скорость до 72 км/ч, которая позволит преодолеть расстояние между Баку и Актау примерно за 6 часов. Эксперт считает, что такой маршрут может стать особенно востребованным в туристический сезон и будет привлекательным для жителей обеих стран.

Для реализации идеи, по словам Рауфа Агамирзаева, потребуется модернизация пассажирских терминалов в Баку и Актау, а также согласование между странами таможенных и паспортных процедур.

Осуществлять водное сообщение необходимо с учетом сезонности. В регионе около 90 дней в году наблюдаются неблагоприятные погодные условия, но оставшиеся 270 дней вполне подходят для безопасной навигации. Основной акцент должен быть на весенне-летне-осенний период (март-октябрь).

Проект может стать дополнительным стимулом для развития туристических пакетов, включающих маршруты по Казахстану и Азербайджану. Также он откроет новые возможности для малого и среднего бизнеса в прибрежных районах.