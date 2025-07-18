Жителя Актау осудили за продажу вейпов

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Как сообщает Актауский городской суд, житель города, несмотря на запрет продажи электронных систем потребления (вейпов), рекламировал и реализовал их.

Торговля осуществлялась в мессенджере Telegram. Организатора процесса обвинили в продаже и распространении электронных систем потребления (ч.1 ст.301-1 УК).

Санкцией ч.1 ст.301-1 УК предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Вина подсудимого была доказана протоколами обыска, заключением экспертизы и другими материалами дела.

Прокурор запросил наказание в виде привлечения к общественным работам.

Подсудимый признал свою вину полностью и просил назначить наказание в виде штрафа.