О новом роднике вдоль Скальной тропы сообщают жители Актау

В Сети появилось видео, на котором у начала Скальной тропы якобы забил родник. Детали события выяснял корреспондент Lada.kz .

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На распространившихся в Сети кадрах – струящаяся по скалам вода.

Смотрите, новый родник на Скальной тропе. Красота какая!, - говорит автор видео.

Корреспондент Lada.kz побывал на месте – следы воды действительно были, но, как оказалось, с родником они никак не связаны.

Как сообщили в Актауском городском акимате, на стройке, которая ведется на скалах, рабочие забыли закрыть кран с питьевой водой. Вода текла около 1-2 часов, после чего ее отключили.