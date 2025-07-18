Техника сгорела от перебоев электроэнергии: кто возместит ущерб мангистаусцам?

С приходом сильной жары в Актау участились случаи отключения электроэнергии. Нередки ситуации, когда в результате перепадов напряжения дорогостоящая бытовая техника выходит из строя. Корреспондент Lada.kz обратился к партнеру адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» Айбеку Суюндукову с вопросом о том, могут ли жители Мангистауской области требовать возмещения нанесенного ущерба. Эксперт также рассказал, предусмотрена ли в законе статья, согласно которой коммунальные компании, занимающиеся подачей и распределением электроэнергии, несут ответственность за качество своих услуг.
В соответствии с подпунктом 3) пункта 9 главы 5 Типового договора электроснабжения для бытовых потребителей (утвержден приказом министра энергетики РК от 23 октября 2017 года №356) потребитель имеет право требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организаций возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической энергии, в соответствии с условиями заключенного договора. В свою очередь продавец электроэнергии обязан возместить потребителю в полном объеме причиненный ему реальный ущерб (пп.2) п.12. гл.6 Типового договора).
Указанные нормы из типового договора согласуются с нормами Гражданского кодекса РК и Законом РК «Об электроэнергетике».
Так, в силу статьи 491 ГК в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация и абонент обязаны возместить причиненный этим реальный ущерб.
Чтобы зафиксировать факт ущерба, адвокат Айбек Суюндуков советует предпринять следующие действия:
Ранее адвокат рассказал, служит ли стертая разметка основанием для отмены штрафа.Подробнее по ссылке.
Комментарии1 комментарий(ев)