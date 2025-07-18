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18.07.2025, 16:16

Техника сгорела от перебоев электроэнергии: кто возместит ущерб мангистаусцам?

Общество 0 4 000 Наталья Вронская

С приходом сильной жары в Актау участились случаи отключения электроэнергии. Нередки ситуации, когда в результате перепадов напряжения дорогостоящая бытовая техника выходит из строя. Корреспондент Lada.kz обратился к партнеру адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» Айбеку Суюндукову с вопросом о том, могут ли жители Мангистауской области требовать возмещения нанесенного ущерба. Эксперт также рассказал, предусмотрена ли в законе статья, согласно которой коммунальные компании, занимающиеся подачей и распределением электроэнергии, несут ответственность за качество своих услуг.

Иллюстративное фото. Создано с помощью чата GPT
Иллюстративное фото. Создано с помощью чата GPT

В соответствии с подпунктом 3) пункта 9 главы 5 Типового договора электроснабжения для бытовых потребителей (утвержден приказом министра энергетики РК от 23 октября 2017 года №356) потребитель имеет право требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организаций возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической энергии, в соответствии с условиями заключенного договора. В свою очередь продавец электроэнергии обязан возместить потребителю в полном объеме причиненный ему реальный ущерб (пп.2) п.12. гл.6 Типового договора).

Указанные нормы из типового договора согласуются с нормами Гражданского кодекса РК и Законом РК «Об электроэнергетике».

Так, в силу статьи 491 ГК в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация и абонент обязаны возместить причиненный этим реальный ущерб.

Чтобы зафиксировать факт ущерба, адвокат Айбек Суюндуков советует предпринять следующие действия:

  1. Незамедлительно уведомить энергоснабжающую организацию о перебоях с электроэнергией текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.
  2. Вызвать на место происшествия аварийную службу, электромонтёра либо иного представителя от энергоснабжающей организации, с целью проведения замеров напряжения в сети.
  3. В присутствии свидетелей (соседей, представителя КСК) и с участием представителя энергоснабжающей организации составить акт, в котором отразить время его составления, результаты замера напряжения в сети, а также всю бытовую технику, которая пострадала в результате перепадов напряжения в сети. В случае отказа представителя энергоснабжающей организации от составления и (или) подписания акта, отразить данный факт в акте отдельной строкой, с указанием свидетелей, подтверждающих факт отказа от составления и (или) подписания акта представителем энергоснабжающей организации;
  4. Обратиться в сервисную службу, осуществляющую ремонт бытовой техники, для составления акта (заключения) технического обследования, которым будут установлены и зафиксированы причины повреждения бытовой техники.
  5. В случае, если бытовую технику невозможно починить частичной заменой запасных частей, обратиться в оценочную компанию за составлением отчета о рыночной стоимости бытовой техники.
  6. Подсчитав размер реального ущерба, обратиться с энергоснабжающую организацию с досудебной претензий с требованием о возмещении причиненного материального вреда.
  7. В случае недостижения досудебного урегулирования спора (отказа в удовлетворении досудебной претензии или ее игнорирования), обратиться в суд по местунахождения энегоснабжающей организации.

Ранее адвокат рассказал, служит ли стертая разметка основанием для отмены штрафа.Подробнее по ссылке.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Пробовать требовать ? Попробуйте там сами всё увидите...
19.07.2025, 09:54
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