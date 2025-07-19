Жителей двух сел в Мангистау просят срочно запастись питьевой водой

В селах Курык и Бейнеу наблюдается дефицит питьевой воды. Ситуация связана с работой опреснительного завода ТОО «Каспий». Подробности Lada.kz рассказали в районной администрации.

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Согласно официальной информации пресс-службы Каракиянского районного акимата, в селе Курык давление в системе водоснабжения временно снизится из-за плановых ремонтных работ на ТОО «Каспий» – местном опреснительном заводе.

Во время работ могут возникать перебои, а в некоторых микрорайонах вода может полностью отсутствовать.

Жителей просят отнестись с пониманием, а главное – запастись питьевой водой заранее.

К слову, сельчане из Бейнеу уже жалуются на преждевременное прекращение подачи воды. Как сообщили в ТОО «Бейнеусервис», населенный пункт получает воду из магистрального водопровода «Астрахань – Мангышлак», который снабжает водой населенные пункты от Атырау до Актау.

В компании назвали причины перебоев:

нецелевое использование воды: часть жителей используют питьевую воду для полива, что нарушает нормы и вызывает дефицит;

очистка воды требует времени: перед подачей она проходит очистку, отстаивание и обеззараживание;

существует лимит: превышение установленного объема приводит к автоматическому снижению давления или полному отключению;

необходим резерв: коммунальщики обязаны сохранять водный запас на случай аварий и плановых работ.

О нормализации ситуации будет объявлено дополнительно.