Жителей двух сел в Мангистау просят срочно запастись питьевой водой

В селах Курык и Бейнеу наблюдается дефицит питьевой воды. Ситуация связана с работой опреснительного завода ТОО «Каспий». Подробности Lada.kz рассказали в районной администрации.
Согласно официальной информации пресс-службы Каракиянского районного акимата, в селе Курык давление в системе водоснабжения временно снизится из-за плановых ремонтных работ на ТОО «Каспий» – местном опреснительном заводе.
Во время работ могут возникать перебои, а в некоторых микрорайонах вода может полностью отсутствовать.
Жителей просят отнестись с пониманием, а главное – запастись питьевой водой заранее.
К слову, сельчане из Бейнеу уже жалуются на преждевременное прекращение подачи воды. Как сообщили в ТОО «Бейнеусервис», населенный пункт получает воду из магистрального водопровода «Астрахань – Мангышлак», который снабжает водой населенные пункты от Атырау до Актау.
В компании назвали причины перебоев:
О нормализации ситуации будет объявлено дополнительно.
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