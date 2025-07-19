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19.07.2025, 09:04

Новые автостоянки появились в Актау: где они находятся

Общество 0 3 410 Сергей Кораблев

В Актау продолжаются работы по благоустройству внутри микрорайонов. В ряде микрорайонов создали новые автостоянки, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Фото пресс-службы городского акимата
Фото пресс-службы городского акимата

В 27 микрорайоне активно ведутся ямочный ремонт и строительство новой автостоянки. В частности, во дворах жилых домов №№ 10, 11, 71, 8, 9, 53 и 54 осуществляется расширение внутридворовых проездов и обустройство парковочных мест.

В 28 микрорайоне аналогичные работы находятся на завершающей стадии. Во дворах домов №№ 13, 14 и 17 в 11 микрорайоне также выполнено расширение проездов и обустроены автостоянки.

В дальнейшем работы в данном направлении будут продолжены и в других микрорайонах согласно утвержденному графику, отметили в акимате.

Напомним, в рамках благоустройства старых микрорайонов в областном центре также предусмотрена установка уличных фонарей во дворах, строительство футбольных полей и воркаут-площадок.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"осуществляется расширение внутридворовых проездов и обустройство парковочных мест."-----Сделайте пожалуйста тоже самое во дворе 12-17 ! Совсем невозможно остановиться у подъезда выгрузить продукты! Тут же сзади или спереди появляются машины и начинают сигналить! Разъехаться невозможно! А ведь есть место для расширения!
20.07.2025, 02:20
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