Новые автостоянки появились в Актау: где они находятся

В Актау продолжаются работы по благоустройству внутри микрорайонов. В ряде микрорайонов создали новые автостоянки, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Фото пресс-службы городского акимата

В 27 микрорайоне активно ведутся ямочный ремонт и строительство новой автостоянки. В частности, во дворах жилых домов №№ 10, 11, 71, 8, 9, 53 и 54 осуществляется расширение внутридворовых проездов и обустройство парковочных мест.

В 28 микрорайоне аналогичные работы находятся на завершающей стадии. Во дворах домов №№ 13, 14 и 17 в 11 микрорайоне также выполнено расширение проездов и обустроены автостоянки.

В дальнейшем работы в данном направлении будут продолжены и в других микрорайонах согласно утвержденному графику, отметили в акимате.

Напомним, в рамках благоустройства старых микрорайонов в областном центре также предусмотрена установка уличных фонарей во дворах, строительство футбольных полей и воркаут-площадок.