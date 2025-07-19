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18.07.2025, 21:31

Перебои с электроснабжением: прокурор предупредил жителей Актау об ответственности

Общество 0 2 056 Сергей Кораблев

Прокурор Актау Ерболат Абдиров сделал заявление, касающееся проблем электроснабжения города, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Ерболат Абдиров в своем обращении к жителям Актау отметил, что участившиеся в последние дни отключения электроэнергии вызывают обеспокоенность у населения. По его словам, в связи с этой ситуацией в адрес ответственных организаций направлены соответствующие требования, проводится контроль.

На территории города фиксируются противоправные действия, нарушающие общественный порядок  собрания, блокирование движения транспорта и иные действия, препятствующие передвижению автомобилей. В соответствии с законодательством Республики Казахстан за такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность. Подобные действия могут привести к случайным инцидентам или стать следствием намеренных провокаций. Это представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Призываем всех соблюдать требования закона и решать любые вопросы исключительно в правовом поле. Органы прокуратуры готовы обеспечить безопасность граждан, предотвратить правонарушения и принять соответствующие меры в рамках закона по каждому обращению,  - заявил Ерболат Абдиров.

Прокурор города также подчеркнул, что всем противоправным действиям будет дана юридическая оценка.

Напомним, в последние дни жители Актау часто остаются без электричества. Чиновники объяснили, почему так происходит.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
motor
motor
Курметти прокурор, 29а микр. застройщик Мунатов 4 жылдан асты халыктын акшасын жинап алып уйди битирмей алектеп жур. Коби квартира жалдауда. актау каласынын акимине, бирнеше рет, Прокуратурага № YЖ-2025_0223653 от 03.07.2025 11:20 Сизге жазган ужымдык хат кайтадан акиматка, сол тек перенаправлено баска шешилип жатканы жок. Осы сизге жазган ужымдык арызымызды немкурайлы карамай, дурыс жауап беруинизди сураймыз. Акимат Прокуратурага жазын деди, сендер Акиматка жиберипсиз.
18.07.2025, 17:30
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