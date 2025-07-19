Перебои с электроснабжением: прокурор предупредил жителей Актау об ответственности

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Ерболат Абдиров в своем обращении к жителям Актау отметил, что участившиеся в последние дни отключения электроэнергии вызывают обеспокоенность у населения. По его словам, в связи с этой ситуацией в адрес ответственных организаций направлены соответствующие требования, проводится контроль.

На территории города фиксируются противоправные действия, нарушающие общественный порядок – собрания, блокирование движения транспорта и иные действия, препятствующие передвижению автомобилей. В соответствии с законодательством Республики Казахстан за такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность. Подобные действия могут привести к случайным инцидентам или стать следствием намеренных провокаций. Это представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Призываем всех соблюдать требования закона и решать любые вопросы исключительно в правовом поле. Органы прокуратуры готовы обеспечить безопасность граждан, предотвратить правонарушения и принять соответствующие меры в рамках закона по каждому обращению, - заявил Ерболат Абдиров.

Прокурор города также подчеркнул, что всем противоправным действиям будет дана юридическая оценка.

Напомним, в последние дни жители Актау часто остаются без электричества. Чиновники объяснили, почему так происходит.