Почему в Актау продолжаются перебои с электроэнергией, и когда они прекратятся?

Представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, городского отдела ЖКХ и ГКП «АУЭС» объяснили корреспонденту Lada.kz , почему в Актау происходят отключения электричества, и рассказали, как и когда решится проблема.

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Сегодня, 15 июля, в региональном Центре общественных коммуникаций состоялся брифинг, на котором представители областного и городского ЖКХ, а также ГКП «АУЭС» объяснили, что стало причиной недавних перебоев с подачей электроэнергии.

Главный инженер ГКП «АУЭС» Этирбек Махамбетов сообщил, что произошедшее связано с высокой температурой воздуха, повышенной нагрузкой на сети и изношенностью кабельной инфраструктуры.

Вчера, 14 июля, в Актау фиксировались проблемы более чем в 20 микрорайонах. Все аварии уже устранены, подача электроэнергии восстановлена. Однако сегодня, 15 июля, отключения произошли в 16, 17, 18, 19, 19А микрорайонах и части 33 микрорайона. Аварийная бригада работает на местах и уже обнаружила повреждение одного из кабелей. Оперативные бригады справляются, но лабораторные – не успевают, так как у нас их всего две. Если нам выделят дополнительные ресурсы, в том числе специалистов и передвижные лаборатории, мы сможем выявлять повреждения быстрее. Аким уже поручил оказать поддержку нашему предприятию, - сообщил главный инженер.

По его словам, на поиск повреждения и устранение дефекта кабеля, проходящего от 17 до 33 микрорайона, ушло более 18 часов. При этом длина кабеля составляет 3,5 километра, на всём протяжении установлено 375 муфт. Усложняет работу и глубина залегания – местами она достигает 5, 7 и даже 8 метров. Из-за этого процесс восстановительных мероприятий значительно затрудняется.

Руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Бексултан Шалабаев сообщил, что накануне в связи с ситуацией в городе был создан оперативный штаб.

Вчера для устранения аварийных отключений от ГКП «АУЭС» были задействованы три бригады. По поручению акима принято решение увеличить их количество ещё на 10. Сейчас ведётся работа в этом направлении. Планируется привлечение дополнительных бригад из Мунайлинского, Тупкараганского районов и Жанаозена, - отметил он.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, как и когда будет решена проблема перебоев с электроэнергией, Бексултан Шалабаев сообщил, что в Актау планируется поэтапная модернизация кабельных линий.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. До конца года планируем получить смету, после чего будет подана заявка на финансирование из регионального бюджета. Поддержка со стороны области есть, - отметил он.

По словам спикера, общая протяженность кабельных линий в городе составляет 485 километров, из них 320 километров нуждаются в замене. Их износ составляет 66%. В рамках текущего года запланирована замена 74 километров кабельных сетей. Главный инженер ГКП «АУЭС» Этирбек Махамбетов также отметил, что в областном центре в несколько этапов проводится модернизация трансформаторов на городских подстанциях.

На вопрос о том, как Актау сможет стать городом-миллионником при существующих коммунальных проблемах, учитывая недавнее заявление Президента, ответ дал заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Нурлан Орынбасаров.

Он отметил, что на сегодняшний день ведётся работа по решению стратегических задач в сфере энергетики.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию трёх энергоблоков ТОО «МАЭК» . Кроме того, совместно с китайской компанией Huadian Kazakhstan Energy реализуется проект строительства парогазовой установки мощностью 160 МВт. Реализация начнётся уже в этом году. Этот проект обеспечит надёжное электроснабжение города и покроет растущие потребности населения. Также запланирована поэтапная модернизация кабельных сетей, работы по ней начнутся уже в текущем году, - заявил Нурлан Орынбасаров.

Lada.kz также подняла тему, касающуюся слухов среди населения о работе третьего энергоблока МАЭКа. В частности, жители выражают обеспокоенность тем, что из трёх турбин энергоблока функционирует только одна, и, по их мнению, это может быть причиной масштабных отключений электроэнергии в Актау.

Представители ведомства прокомментировали ситуацию, пояснив, что в настоящее время одна из трёх турбин действительно находится на ремонте, однако оставшиеся две работают в штатном режиме. По их словам, текущих мощностей достаточно для обеспечения города электроэнергией, и отключения не связаны с работой энергоблока.

Это не плановые веерные отключения, а аварийные, из-за старых и повреждённых высоковольтных кабелей, которые не выдерживают нагрузку. Со стороны МАЭКа ограничений нет, он работает в штатном режиме, - заверил Бексултан Шалабаев.

Также чиновники ответили, почему проблема с перебоями в электроснабжении остаётся актуальной на протяжении многих лет, несмотря на строительство подстанций «ХАБ-1» и «ХАБ-2» в Актау.

Подстанции «ХАБ-1» и «ХАБ-2» были введены в эксплуатацию в июле 2025 года, однако пока не подключены к сети, сейчас ведётся прокладка распределительных кабелей. После завершения работ и подключения подстанций проблема с перебоями электроснабжения с 16 по 30 микрорайоны сократится на 50-70%. Эти подстанции предназначены для обеспечения новых микрорайонов, - отметил главный инженер ГКП «АУЭС» Этирбек Махамбетов.

Кроме того, присутствовашие на брифинге СМИ потребовали от спикеров разъяснений: если существующие электросети не справляются с нагрузкой, тогда почему ежегодно выдаются разрешения на возведение жилых объектов в микрорайонах? Представители акимата затруднились дать конкретный ответ. В свою очередь Этирбек Махамбетов пояснил, что основная застройка ведётся в новых микрорайонах, где и кабельные сети новые. По его словам, на МАЭК дополнительной нагрузки нет – проблема заключается именно в изношенных кабельных линиях в старых микрорайонах города.

В ГКП «АУЭС» также заверили, что при снижении температуры воздуха и уменьшении нагрузки на сети масштабные отключения электроэнергии прекратятся.

В дополнение представители акимата и ГКП «АУЭС» поспешили сообщить о наличии двух крупных проектов – «Хазар» и «Ботанический сад». Они предусматривают строительство новых подстанций и прокладку кабельных линий. Реализация проектов пока не началась. Однако спикеры заявили, что инфраструктурные меры будут направлены на обеспечение надёжного электроснабжения населения и снижение нагрузки на существующие сети.

В завершении брифинга прозвучал вопрос о возможной компенсации за испорченную технику и продукты питания в связи с аварийными отключениями электроэнергии.

При аварийных отключениях на высоковольтных линиях скачков напряжения не происходит, а значит и рисков для бытовой техники нет. Такие отключения не могут быть причиной поломки электроприборов, - заключили представители ГКП «АУЭС».

Напомним, последние несколько дней в областном центре происходят частые перебои с электроэнергией. Жалобы от населения поступают и сегодня, 15 июля.