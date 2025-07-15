Жители Актау массово жалуются на отсутствие электроэнергии: прогноз от коммунальщиков необнадеживающий

В редакцию Lada.kz массово поступают жалобы от горожан на многочасовое отсутствие электроэнергии в их домах. В ГКП «АУЭС» прокомментировали ситуацию, сообщает Lada.kz .

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По состоянию на вечер 14 июля сбои в электроснабжении фиксируются не только в 10 микрорайонах города, также проблема наблюдается и в жилом массиве "Ак Желкен".

В знойную погоду жители жалуются не только на отсутствие электроэнергии, но и на невозможность воспользоваться кондиционерами.

В социальных сетях люди требуют реакции от властей. Пользователи пишут:

В такой духоте даже находиться тяжело. Какая мы столица? Нам бы на себя хватило, а у туристов только повербанки!, - пишет один из пользователей.

Жители обращаются в редакцию с просьбой повлиять на ситуацию и призвать ответственные службы действовать быстрее.

По информации ГКП «АУЭС», повреждение кабеля зафиксировано в нескольких точках областного центра, работы по восстановлению продолжаются. Однако назвать точное время завершения ремонтных работ коммунальщики не берутся.

Как заверили на предприятии, дополнительная информация будет сообщена только завтра утром, 15 июля.

Напомним, сегодня, 14 июля, в Актау сразу несколько микрорайонов остались без электроэнергии.