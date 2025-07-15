Света нет, ответов тоже: в Актау не утихают жалобы на перебои с электроэнергией

В Актау люди продолжают жаловаться на перебои с подачей электроэнергии. Сегодня, 15 июля, жители сразу нескольких микрорайонов сообщают, что остаются без базового ресурса часами, а иногда – почти сутками, передает Lada.kz .

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Особенно тяжело приходится семьям, где есть маленькие дети и пенсионеры.

Три дня подряд отключают свет. Вчера вообще 18 часов не было электроэнергии. Утром дали и опять сейчас отключили. Мы живем в 12 микрорайоне, в домах на ножках. У нас всё завязано на электроэнергии: плиты, лифты, насосы для подачи воды. При отсутствии света невозможно ничего приготовить, воды тоже нет – насосы её просто не тянут, - пожаловалась местная жительница в редакцию Lada.kz.

Ещё один крик души поступил от женщины, воспитывающей ребёнка с аутизмом.

Никому до нас нет дела. Живу в 12 микроайоне, в доме №28. Вчера с обеда не было света. Дали только в 8 утра, и сейчас опять отключили. Пекло невыносимое. У меня ребёнок с аутизмом, ему нужно всё измельчать, а без электричества блендеры не работают. До аварийных служб невозможно дозвониться. Муж утром видел, как рабочие на минуту зашли в трансформаторную будку – и свет включился. Сказали, меняли кабель. Но, почему ждали до утра?, - сказала она.

Сотни сообщений заполонили Telegram-чат акима Мангистауской области. Жители 16, 17 и 12 микрорайонов возмущены: отключения регулярные, однако объяснений по этому поводу от компетентных лиц нет. Ситуация усугубляется и жаркой погодой.

В ГКП «АУЭС» подтвердили: в названных микрорайонах действительно произошли частичные отключения. По словам специалистов, бригады работают на месте, в 17 микрорайоне выявлено повреждение кабельной линии. Для диагностики и восстановления подключена специализированная лаборатория.

Напомним, вчера, 14 июля, перебои с электроэнергией фиксировались в 10 микрорайонах города и в жилом массиве "Ак Желкен". На фоне создавшейся ситуации сегодня, 15 июля, жители также пересылали друг другу устаревший график веерного отключения электроэнергии .