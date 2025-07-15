Устаревший график веерного отключения электроэнергии распространяется среди жителей Мангистау

Жители Мангистауской области активно пересылают друг другу ссылку на новость о графике веерных отключений электроэнергии. Как выяснилось, информация – устаревшая, передает Lada.kz .

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Старая публикация о графике веерного отключения электроэнергии распространилась в мессенджерах и социальных сетях, вызвав обеспокоенность среди жителей региона. Как выяснилось, немногие обратили внимание на дату материала – август 2023 года.

На текущий момент официальных сообщений от властей о том, что в области планируют ввести вышеуказанный режим электроснабжения, не поступало.

Тем временем, в Актау продолжаются обсуждения по вопросам энергоснабжения. Сегодня, 15 июля, в государственном коммунальном предприятии «АУЭС» запланирован брифинг с участием представителей компании. Редакция Lada.kz будет следить за развитием событий.

Напомним, последние несколько дней в областном центре происходят частые перебои с электроэнергией.