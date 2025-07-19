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19.07.2025, 11:01

Жители Актау пожаловались на закрытый туалет у главной достопримечательности Актау

Общество 0 1 261 Сергей Кораблев

На нефункционирующий общественный туалет у Скальной тропы пожаловались жители Актау, сообщает Lada.kz.

Фото местных жителей
Фото местных жителей

По словам людей, уже второй день у Скальной тропы не работает общественный туалет, из-за чего отдыхающие испытывают неудобства. Нужно отметить, что протяженность достопримечательности составляет 1,5 километра, а уборные поблизости имеются только в начале и конце пути.

Гуляем с семьей второй день, дети просятся в туалет, а он закрыт. Приходится буквально искать укромные места и прятаться. Нам еще далеко до уровня столицы, - пожаловался один из отдыхающих.

В Актауском городском акимате сообщили, что туалет закрыт временно: по состоянию здоровья сотрудника, обслуживающего объект.

Чиновники обещают, что в ближайшее время он вновь начнет работу.

Напомним, ранее корреспондент Lada.kz проверил состояние общественных модульных туалетов за 87 миллионов тенге, расположенных вдоль городской набережной и у флагштока в 12 микрорайоне.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
maksimsh, сказочники в отпуске. Что смогли, то и придумали
19.07.2025, 20:50
maksimsh
maksimsh
тогда почему закрыт туалет на спуске нового амфитеатра скальной тропы?там тоже болеют?
19.07.2025, 08:57
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