Жители Актау пожаловались на закрытый туалет у главной достопримечательности Актау

Фото местных жителей

По словам людей, уже второй день у Скальной тропы не работает общественный туалет, из-за чего отдыхающие испытывают неудобства. Нужно отметить, что протяженность достопримечательности составляет 1,5 километра, а уборные поблизости имеются только в начале и конце пути.

Гуляем с семьей второй день, дети просятся в туалет, а он закрыт. Приходится буквально искать укромные места и прятаться. Нам еще далеко до уровня столицы, - пожаловался один из отдыхающих.

В Актауском городском акимате сообщили, что туалет закрыт временно: по состоянию здоровья сотрудника, обслуживающего объект.

Чиновники обещают, что в ближайшее время он вновь начнет работу.

Напомним, ранее корреспондент Lada.kz проверил состояние общественных модульных туалетов за 87 миллионов тенге, расположенных вдоль городской набережной и у флагштока в 12 микрорайоне.