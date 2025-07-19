Жители Мангистау не хотят работать даже за 500 тысяч тенге

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В ходе беседы акима попросили прокомментировать жалобы жителей Мангистауской области на безработицу.

У нас по официальной статистике – 21 000 безработных. Но при этом 32 000 человек приезжают работать в регион через миграционные механизмы. Работают в самых разных сферах. Есть и иностранцы. Многие обращаются: «Помогите с квотой, мы ещё рабочих привезём » . Даже если квоту в 40 000 дать – всё равно найдутся желающие приехать. Так вот откуда возник вопрос о безработице?, - негодует аким.

Нурдаулет Килыбай отметил, что вакансий в регионе достаточно.

«Если бы работы не было, к нам бы никто не ехал. Например, фермеры просят квоты: «Хотим привезти рабочих из Узбекистана». В строительстве, к примеру, есть вакансия крановщика – зарплата от 500 до 700 тысяч тенге. А найти человека сложно. В кафе повара и официанты получают 300-500 тысяч, но там вакансии, к сожалению».

По словам главы региона, несмотря на имеющиеся рабочие места в различных сферах, большинство местных хотят работать именно в нефтяной.

«Большинство хотят только в нефтяную сферу. А нефть, даже если не закончится, может стать невостребованной. Вы сами видите, как быстро развиваются новые технологии. Нефть, конечно, ещё понадобится, но не в тех объёмах, как сегодня. Мир идёт вперёд».

Напомним, ранее в видеоопросе Lada.kz спросила у жителей Актау об их отношении к заметно повысившимся ценам на продукты питания и бытовые товары.