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19.07.2025, 12:46

Жители Мангистау не хотят работать даже за 500 тысяч тенге

Общество 0 3 349 Наталья Вронская

Глава региона Нурдаулет Килыбай в интервью главному редактору Ulysmedia.kz Самал Ибраевой прокомментировали жалобы населения на безработицу в Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В ходе беседы акима попросили прокомментировать жалобы жителей Мангистауской области на безработицу.  

У нас по официальной статистике  21 000 безработных. Но при этом 32 000 человек приезжают работать в регион через миграционные механизмы. Работают в самых разных сферах. Есть и иностранцы. Многие обращаются: «Помогите с квотой, мы ещё рабочих привезём». Даже если квоту в 40 000 дать  всё равно найдутся желающие приехать. Так вот откуда возник вопрос о безработице?, - негодует аким.  

Нурдаулет Килыбай отметил, что вакансий в регионе достаточно.

«Если бы работы не было, к нам бы никто не ехал. Например, фермеры просят квоты: «Хотим привезти рабочих из Узбекистана». В строительстве, к примеру, есть вакансия крановщика – зарплата от 500 до 700 тысяч тенге. А найти человека сложно. В кафе повара и официанты получают 300-500 тысяч, но там вакансии, к сожалению».  

По словам главы региона, несмотря на имеющиеся рабочие места в различных сферах, большинство местных хотят работать именно в нефтяной.

«Большинство хотят только в нефтяную сферу. А нефть, даже если не закончится, может стать невостребованной. Вы сами видите, как быстро развиваются новые технологии. Нефть, конечно, ещё понадобится, но не в тех объёмах, как сегодня. Мир идёт вперёд».

Напомним, ранее в видеоопросе Lada.kz спросила у жителей Актау об их отношении к заметно повысившимся ценам на продукты питания и бытовые товары.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
awa1314133
awa1314133
Ну как-же скромнее? Каждый хочет пригнать из Грузии или Армении хороший автомобиль. В городе сейчас ездят 50% таких автомобилей без государственных номеров.
19.07.2025, 16:52
fox1167
fox1167
Да лааааадно! Я живу на 200 тысяч! И ничё! По скромнее надо быть господа по скромнее Засуньте свои понты себе в задницу
19.07.2025, 12:29
maksimsh
maksimsh
на 500 тыс сейчас семью не прокормишь, только на продукты в месяц около 300тыс +-, остальное на коммуналку и кредиты в Актау цены на продукты запредельные
19.07.2025, 08:55
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