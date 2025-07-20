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20.07.2025, 12:57

Горячая вода вместо холодной: жители Актау поделились необычным лайфхаком

Общество 0 4 182 Лиана Рязанцева

В социальных сетях жители Актау продолжают жаловаться на кипяток, текущий из крана с холодной водой. Местный житель Виталий Володин предложил полезный лайфхак, передает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

В социальных сетях жители Актау продолжают жаловаться на кипяток, текущий из крана с холодной водой. По их словам, ситуация становится невыносимой,температура воды настолько высокая, что невозможно ни умыться, ни воспользоваться сантехникой.

Некоторые горожане начали самостоятельно измерять температуру воды с помощью подручных средств. По показаниям бытовых термометров, температура достигает от 38 до 43 градусов.

«Помыться невозможно, из крана идёт настоящий кипяток. В такую жару даже под холодной водой не охладиться, можно просто свариться!» — возмущаются жители.

В социальных сетях пользователи выражают обеспокоенность, что такая температура воды особенно опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным давлением.

«С крана сразу можно заваривать чай. Действительно питьевая вода  бежит горячая», «В Актау утром умыться холодной водой стало мечтой», «Мыться невозможно. В те года была теплая, терпимо было мыться. В этом году кипяток шпарит из крана»,- - пишут пользователи сети.

Житель Актау Виталий Володин провёл эксперемент и поделился полезным лайфхаком.

Он измерил температуру воды из-под крана, градусник показал 38,3°C. Для сравнения он проверил воду из бойлера, где температура оказалась значительно ниже — около 26°C.

Актуальная тема летом у нас в городе, когда из холодной трубы течет горячая вода. Если у вас установлен бойлер в квартире, выключаем его, даем остыть и охладиться под кондиционером, и вы получаете прохладную воду из горячей трубы. У меня бойлер на 100 литров, поэтому хватает искупаться в прохладной воде после жары всей семье.  Разница минимум 10 градусов, на самом деле больше,- отметил житель Актау.

Пользователи сети положительно отреагировали на совет, отметив, что сами используют этот способ уже не первый год.

Зимой бойлер помогает с горячей водой, а летом с холодной. Отключите его и будет вам счастье и холодная вода, - написать один из жителей города.

Ранее жители Актау жаловались на то, что вода из крана холодной воды идет горячей. Специалисты объяснили, что дело в неправильной работе бойлера у кого-то из соседей по стояку. 

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
А что тут удивительно при такой жаре тубы нагреваются.техническая идёт нормальная холодноватая питьевая правда горячевата но не страшно.
20.07.2025, 14:18
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