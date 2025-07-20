Мужчина в Мангистау устроил погоню за ящерицей и стал звездой Сети

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина бегает за ящерицей в Мангистау. Забавный ролик быстро стал популярным и вызвал волну шуток в комментариях. Редакции Lada.kz удалось поговорить с главным героем видео.

Кадр видео

Сегодня, 20 июля, в Сети появилось видео, на котором мужчина на одной из трасс в Мангистау останавливает машину и начинает бегать то по дороге, то по обочине в погоне за ящерицей. Поймав её, он восхищается её красотой.

Видео растрогало и рассмешило пользователей Сети. Многие пользователи задались вопросом, как водитель вообще заметил ящерицу, находясь за рулём.

«Ну и зрение у мужчины!», «Как богат наш Казахстан», «Шустрый парень», «Ну надо же, как удалось поймать её — теперь она принесёт удачу, превратившись в царевну», «Агама степная. У взрослых агам окраска становится ярче при повышении внешней температуры, а также при страхе, атаке или спаривании. Самки менее яркие», «Хорошо, что они не ядовитые! Есть и ядовитые: от одного прикосновения к ним можно “отъехать”», — пишут пользователи Сети.

Редакции Lada.kz удалось связаться с главным героем видео — им оказался местный житель Асхат Хадирбаев, более известный в социальных сетях и на YouTube под ником «Кладоискатель Мангистау».

Мужчина рассказал, что случай произошёл около месяца назад, когда он возвращался с рыбалки.

Асхат Хадирбаев занимается промысловой рыбалкой, а также увлекается поиском золота в степи. В тот день он ехал домой, когда заметил на дороге крупную ящерицу.

Я увидел, что она необычного синего цвета. Мне стало интересно, я остановил машину, но ящерица сразу начала убегать. В итоге я догнал её, снял на видео, сделал пару фотографий. Потом, конечно, отпустил, живую и невредимую, — рассказал мужчина.

Также Асхат Хадирбаев сообщил, что это видео на его YouTube-канале за месяц собрало более 7 миллионов просмотров, а в TikTok — свыше 150 тысяч. Сегодня он опубликовал ролик и в Instagram из любопытства, чтобы узнать, сколько просмотров наберётся в этой социальной сети.