В селе Курык ограничили подачу питьевой воды: власти просят экономить

На официальной странице акимата села Курык в Instagram опубликовано уведомление об ограничении подачи питьевой воды, передает Lada.kz .

Фото istockphoto.com

В уведомлении говорится, что в настоящее время питьевая вода в село Курык подаётся в экономном режиме с опреснительного завода «Каспий». Из Актау поступает 83 кубометра воды в час. Кроме того, в селе имеется ранее накопленный запас воды в объёме 1978 кубометров.

С целью рационального использования этого запаса и обеспечения стабильного водоснабжения подача питьевой воды осуществляется с 09:00 до 23:00 с помощью насосной станции. В ночное время насос отключается, и производится накопление воды в соответствующих резервуарах. Эти меры связаны с необходимостью обеспечения питьевой водой станции Каракия и населённого пункта Аппақ, — говорится в сообщении властей.

Власти предупредили, что из-за работы насоса по графику возможны случаи неполного заполнения труб, в результате чего подача воды может происходить с задержкой.