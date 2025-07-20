Пропавшего 36-летнего мужчину разыскивают в Мангистау

Житель села Мангистау вышел из дома утром 8 июля и не вернулся домой. Его разыскивают родные, передает Lada.kz.

Фото предоставили родные Берика Беркимбаева

Как сообщили родственники, 36-летний Берик Беркимбаев утром 8 июля вышел из дома в селе Мангистау и до сих пор не вернулся.

Был одет в серую рубашку с капюшоном, коричневые брюки и черные очки.

Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией сообщить по номеру 102 или 8 701 898 88 51, 8 775 671 06 57,- говорят родные.

Они также сообщили, что обратились в полицию, однако на данный момент результатов пока нет.