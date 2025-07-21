Напоминание жителям Мангистау: за вейпы полагаются штрафы, аресты и тюрьма до 5 лет

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области проинформировали о мерах ответственности за ввоз, производство и продажу вейпов и других некурительных табачных изделий, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

В Казахстане официально вступил в силу полный запрет за ввоз, производство и продажу вейпов и других некурительных табачных изделий. Новое законодательство уже действует с 20 июня 2024 года.

Согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения», подписанному Президентом 19 апреля 2024 года, в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» внесена статья 110, которая прямо запрещает:

некурительные табачные изделия,

электронные системы потребления (вейпы),

ароматизаторы и жидкости для вейпов,

кальянные смеси и табак,

системы нагрева табака, превышающие допустимые нормы никотина и смол.

Ответственность ужесточена: введена новая статья - 301-1 УК РК.

За продажу и распространение вейпов и аналогичной продукции теперь грозит:

штраф до 200 МРП (786 400 тенге),

либо исправительные/общественные работы,

либо арест на срок до 50 суток.

За ввоз и производство - наказания куда серьезнее:

штраф до 2000 МРП (7 864 000 тенге),

либо тюремный срок до 2 лет с конфискацией имущества.

Если правонарушение совершено группой лиц или повторно, максимальное наказание может составить до 5 лет лишения свободы.

Департамент призывает граждан и предпринимателей строго соблюдать новые правила, чтобы избежать серьёзных юридических последствий. Вейпам - категорическое «нет» на всей территории Казахстана.