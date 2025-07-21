Напоминание жителям Мангистау: за вейпы полагаются штрафы, аресты и тюрьма до 5 лет

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области проинформировали о мерах ответственности за ввоз, производство и продажу вейпов и других некурительных табачных изделий, сообщает Lada.kz.
В Казахстане официально вступил в силу полный запрет за ввоз, производство и продажу вейпов и других некурительных табачных изделий. Новое законодательство уже действует с 20 июня 2024 года.
Согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения», подписанному Президентом 19 апреля 2024 года, в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» внесена статья 110, которая прямо запрещает:
некурительные табачные изделия,
электронные системы потребления (вейпы),
ароматизаторы и жидкости для вейпов,
кальянные смеси и табак,
системы нагрева табака, превышающие допустимые нормы никотина и смол.
Ответственность ужесточена: введена новая статья - 301-1 УК РК.
За продажу и распространение вейпов и аналогичной продукции теперь грозит:
штраф до 200 МРП (786 400 тенге),
либо исправительные/общественные работы,
либо арест на срок до 50 суток.
За ввоз и производство - наказания куда серьезнее:
штраф до 2000 МРП (7 864 000 тенге),
либо тюремный срок до 2 лет с конфискацией имущества.
Если правонарушение совершено группой лиц или повторно, максимальное наказание может составить до 5 лет лишения свободы.
Департамент призывает граждан и предпринимателей строго соблюдать новые правила, чтобы избежать серьёзных юридических последствий. Вейпам - категорическое «нет» на всей территории Казахстана.
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