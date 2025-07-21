18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
533.61
621.07
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.07.2025, 09:36

Напоминание жителям Мангистау: за вейпы полагаются штрафы, аресты и тюрьма до 5 лет

Общество 0 2 165 Сергей Кораблев

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области проинформировали о мерах ответственности за ввоз, производство и продажу вейпов и других некурительных табачных изделий, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Казахстане официально вступил в силу полный запрет за ввоз, производство и продажу вейпов и других некурительных табачных изделий. Новое законодательство уже действует с 20 июня 2024 года.

Согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения», подписанному Президентом 19 апреля 2024 года, в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» внесена статья 110, которая прямо запрещает:

  • некурительные табачные изделия,

  • электронные системы потребления (вейпы),

  • ароматизаторы и жидкости для вейпов,

  • кальянные смеси и табак,

  • системы нагрева табака, превышающие допустимые нормы никотина и смол.

Ответственность ужесточена: введена новая статья - 301-1 УК РК.

За продажу и распространение вейпов и аналогичной продукции теперь грозит:

  • штраф до 200 МРП (786 400 тенге),

  • либо исправительные/общественные работы,

  • либо арест на срок до 50 суток.

За ввоз и производство - наказания куда серьезнее:

  • штраф до 2000 МРП (7 864 000 тенге),

  • либо тюремный срок до 2 лет с конфискацией имущества.

Если правонарушение совершено группой лиц или повторно, максимальное наказание может составить до 5 лет лишения свободы.

Департамент призывает граждан и предпринимателей строго соблюдать новые правила, чтобы избежать серьёзных юридических последствий. Вейпам - категорическое «нет» на всей территории Казахстана.

4
15
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
А сигареты, которые вреднее в несколько раз не хотят запретить, не?
21.07.2025, 19:40
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…