Протест водителей в Мангистау парализовал общественный транспорт

Сегодня, 21 июля, водители городских и межрайонных маршрутов отказались выходить на рейс, выразив протест. Они требуют повышения заработной платы, улучшений условий труда и предоставление социального пакета, передает Lada.kz.

Кадр видео

С утра 21 июля жители Актау и районов остались без автобусов — водители не вышли на линии.

Редакции Lada.kz удалось пообщаться с одним из водителей, который рассказал, что отказ от выхода на рейс стал крайней мерой — свыше 80% водителей не вышли на линию.

По его словам, водители неоднократно обращались в руководство ТОО «Caspian Trans Corporation», ТОО «Каспий Авто Парк», а также в акимат области, трудовую инспекцию и прокуратуру города с просьбой обратить внимание на их проблемы.

Водители выдвинули конкретные требования: повышение заработной платы, улучшение условий труда и предоставление полноценного социального пакета.

Мы устали — руководство нас не слышит. Даже заработанные деньги приходится каждый раз буквально выпрашивать в бухгалтерии. Больничные нам не оплачивают, условий для нормальной работы нет — даже в туалет сходить негде. Работаем с пяти утра до позднего вечера. Социального пакета тоже нет. Сегодня на маршруты не вышли водители городских и межрайонных автобусов, — рассказал один из водителей.

В настоящее время на место пикета прибыли руководство компаний-перевозчиков и представители прокуратуры. С водителями ведутся переговоры.