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21.07.2025, 10:49

Протест водителей в Мангистау парализовал общественный транспорт

Общество 0 12 942 Лиана Рязанцева

Сегодня, 21 июля, водители городских и межрайонных маршрутов отказались выходить на рейс, выразив протест. Они требуют повышения заработной платы, улучшений условий труда и предоставление социального пакета, передает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

С утра 21 июля жители Актау и районов остались без автобусов — водители не вышли на линии.

Редакции Lada.kz удалось пообщаться с одним из водителей, который рассказал, что отказ от выхода на рейс стал крайней мерой свыше 80% водителей не вышли на линию.

По его словам, водители неоднократно обращались в руководство ТОО «Caspian Trans Corporation», ТОО «Каспий Авто Парк», а также в акимат области, трудовую инспекцию и прокуратуру города с просьбой обратить внимание на их проблемы.

Водители выдвинули конкретные требования: повышение заработной платы, улучшение условий труда и предоставление полноценного социального пакета.

Мы устали — руководство нас не слышит. Даже заработанные деньги приходится каждый раз буквально выпрашивать в бухгалтерии. Больничные нам не оплачивают, условий для нормальной работы нет — даже в туалет сходить негде. Работаем с пяти утра до позднего вечера. Социального пакета тоже нет. Сегодня на маршруты не вышли водители городских и межрайонных автобусов, — рассказал один из водителей.

В настоящее время на место пикета прибыли руководство компаний-перевозчиков и представители прокуратуры. С водителями ведутся переговоры. 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
так снова дойдём до зарплат с 6-7 нолями как и с ценами на всё...
21.07.2025, 12:54
Vladimir00
Vladimir00
Надо не зарплату повышать а цены сбрасывать.что толку ну з/п повысили и тут же цены опять выросли.толк какой?
21.07.2025, 10:39
golden tulip
golden tulip
Поддерживаю!
21.07.2025, 09:58
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