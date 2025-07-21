Масштабные учения пройдут в Мангистау

Региональный департамент по ЧС информирует о проведении масштабных учений, сообщает Lada.kz.
Республиканское командно-штабное учение «Жер-2025» состоится с 23 по 24 июля на территории Мангистауской области.
В рамках учений будут проверяться:
работа системы экстренного оповещения населения,
готовность служб гражданской защиты,
способность оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, в частности, землетрясения.
Жителей и гостей области просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике в случае включения сирен или наблюдения активности спасательных служб.
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