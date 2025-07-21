Масштабные учения пройдут в Мангистау

Региональный департамент по ЧС информирует о проведении масштабных учений, сообщает Lada.kz .

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Республиканское командно-штабное учение «Жер-2025» состоится с 23 по 24 июля на территории Мангистауской области.

В рамках учений будут проверяться:

работа системы экстренного оповещения населения,

готовность служб гражданской защиты,

способность оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, в частности, землетрясения.

Жителей и гостей области просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике в случае включения сирен или наблюдения активности спасательных служб.