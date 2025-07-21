Достигнута договорённость: автобусы в Мангистау вновь вышли на маршруты

Как сообщил редакции Lada.kz один из участников акции, водители прекратили протест и вернулись к работе. Для выяснения обстоятельств и решения вопроса, акиматом была создана оперативная рабочая группа.

фото из архива Lada.kz

По словам одного из водителей, после встречи с руководством компаний-перевозчиков и представителями прокуратуры достигнута договорённость.

Нам пообещали, что в июле и августе дневная оплата будет увеличена до 28 тысяч тенге. В следующем квартале, с сентября, планируется рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении – до 35-40 тысяч тенге в день. Мы требовали 40 тысяч. Во время встречи мы озвучили все свои требования, и нам пообещали рассмотреть их в кратчайшие сроки. На данный момент протест завершён, водители получают бортовые листы и выходят на маршруты, – сообщил один из водителей.

Редакция Lada.kz также ожидает официального разъяснения ситуации от акимата Мангистауской области.

Напомним,сегодня, 21 июля, водители городских и межрайонных маршрутов отказались выходить на рейс, выразив протест. Они требовали повышения заработной платы, улучшений условий труда и предоставление социального пакета.